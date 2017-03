Americké akciové trhy otevřely obchodování v červených číslech.

06.03.2017 20:40

Index Dow Jones -0,21 % na 20962,19 b. Index S&P 500 -0,33 % na 2375,36 b. Index Nasdaq Composite -0,38 % na 5848,393 b. Na začátku obchodního týdne otevřely trhy v USA v záporném teritoriu. K růstu nepomáhá ani páteční projev šéfky Fedu v Chicagu J. Yellenové, která uvedla, že březnové zvýšení sazeb bude při současném vývoji makrodat pro trh již vhodné. Podle analytiků za pozornost stojí to, že i přes výrazný nárůst sázek na březnový růst amerických sazeb se americkému dolaru nechce pod technickou úroveń 1,05 EUR/USD. Tato konstelace, která nahrává březnovému zvýšení sazeb ze strany FEDu a dolaru, který se pokouší atakovat výše zmíněnou úroveň 1,05 EUR/USD nevyhovuje ceně zlata, která oslabuje o -0,82% a dostává se k ceně 1226,4 USD/Troj.unce. Z těchto důvodů se nedaří akciím v těžebním sektoru zlata, kde akcie největšího kanadského těžaře Barrick Gold Corporation ( ABX ) obchodují níž o -2,25%. Negativně zde působí na společnost zpráva z Tanzánie, kde vláda zakázala vývoz surových kovů ( před rafinací ) ze země, čímž chce podpořit především domácí zpracování. Zákaz se vztahuje i na vzácné kovy těžené Acacia Mining ( dříve African Barrick ), v níž má Barrick Gold vetšinový podíl cca 64%. Na celkové těžbě Barricku se Acacia podílí asi v objemu 8%. Nedaří se také akciím konkurenčního těžaře Randgold Resources ( GOLD ), které obchodují slabší o -2,7% a také akcie těžaře Eldorado Gold Corporation ( EGO ), jež ztrácejí více než -5%. Korekcí dnes prochází akcie v bankovním sektoru. Za pozornost stojí akcie německé Deutsche Bank ( DB ), která očekává vydání 687,5 mil. nových akcií tj. cca 50% současného počtu prostřednictvím práv, které získají současní akcionáři. Upisovací cena vychází přibližně na 11,65 EUR/akcii, což je o 35% níže, než byla páteční zavírací cena. Zpráva je pro banku velmi negativní a samotný management banky připustil, že kroky v předchozím nevedly ke zvýšení ziskovosti banky. Akcie listované na americké straně oslabují o necelých 3,8%. Nedaří se také akciím Citigroup ( C ), které si odepisují necelé -1%, dále akciím Bank of America ( BAC ), které ztrácí více než -1% a také akcií investiční banky JP Morgan Chase ( JPM ), které obchodují se ztrátou necelých -1,3%. Pod zvýšený prodejní tlak se dnes dostávají akcie výrobce automobilů General Motors Corp. ( GM ), kde společnost potvrdila souhlas s prodejem Opelu francouzskému koncernu Peugeot SA za celkovou částku 2,2 mld. EUR. Po téměř 20 neziskových letech to GM vzdal a zbavil se tak veškerých aktiv. Poklesem prochází také akcie konkurenční společnosti Ford Motor Company ( F ), které ztrácejí více než -1%. Naopak proti celkovému poklesu se dnes vydal sektor Energií, který si připisuje 0,1%. Velmi slušně si vedou akcie Cabot Oil & Corp ( COG ), které obchodují silnější o 3,1% a také Southwestern Energy ( SWN ), jež si připisují 3,4%. Daří se také akciím výrobce streamových televizí Netflix ( NFLX ), které si připisuje 1,9%. Index S&P 500 -0,33 % na 2375,36 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Energie +0,1 % Finanční sektor -0,8 % Utility 0 % Reality -0,5 % Informační technologie -0,2 % Základní materiály -0,4 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Range Resources Corp (RRC) +4,7 % Frontier Communications Corp (FTR) -5,2 % Southwestern Energy (SWN) +3,4 % Kohl's Corp (KSS) -5,1 % Cabot Oil & Gas Corp (COG) +3,1 % Transocean (RIG) -4,9 % Xerox Corp (XRX) +2,0 % American Airlines Group (AAL) -4,6 % Netflix (NFLX) +1,9 % United Continental Holdings (UAL) -4,4 % Luboš BedrníkFio banka, a.s.