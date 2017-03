Americké akciové trhy otevřely seanci v zeleném teritoriu.

01.03.2017 20:26

Index Dow Jones +1,48 % na 21119,87 b. Index S&P 500 +1,38 % na 2396,27 b. Index Nasdaq Composite +1,26 % na 5898,914 b. Ve středu americké akciové trhy otevřely seanci v kladných hodnotách. Trhy vesměs reagují na vystoupení amerického prezidenta Donalda Trumpa v Kongresu. Jeho projev v podstatě nepřinesl žádný podrobný popis chystaných hospodářských kroků a tak pro širší investorskou veřejnost zatím není jasno o podobě avizovaného snížení daní a také návrhu podoby tzv. přeshraniční daně. Vše zatím naznačuje, že se Donald Trump vydá cestou vyšších výdajů a investic, ale není zatím známo v jaké podobě. Dnešní růst akciových trhů je ovlivněn také prohlášením představitelů amerického Fedu, které ukazuje, že s vysokou pravděpodobností lze čekat zvýšení úrokových sazeb už v březnu a podle prezidenta Newyorského Fedu Williama Dudleyho se skutečnost pro utažení měnové politiky stala již „přesvědčivější“. Dudley je podle analytiků považován za blízkého spojence šéfky Fedu Janet Yellenové a též ústřední postavou Federálního výboru pro volný trh. Tato situace možného březnového zvýšení úrokových sazeb nevyhovuje cenám zlata, které klesá již čtvrtý den v řadě a dostalo se dnes k úrovni 1241,5 USD/Troj. unci tj.-0,15%. K poklesu ceny zlata také pomáhá silnější dolar, který je proti euru silnější 0,2% na úrovni 1,0556. Pod tlakem se tak ocitly akcie v těžebním sektoru zlata a to na začátku obchodní seance, kdy se zlato dostalo k výše zmíněné úrovni 1241 USD/Troj.unci. V současné chvíli se situace obrátila a zlato svou ztrátu ze začátku umazalo a pohybuje se blízko úrovně 1247 USD/Troj.unci. Na základě toho akcie největšího kanadského těžaře zlata Barrick Gold Corporation ( ABX ) obchodují silnější o 2,4%, konkurenční Eldorado Gold Corporation ( EGO ) si připisuje necelá 1,6% a také akcie těžaře Randgold Resources ( GOLD ) jsou již v zelených číslech a připisují si necelé 1%. Z proslovu Donalda Trumpa, který se týkal sektoru zdravotnictví těžily také akcie farmaceutických společností, kde Abbvie ( ABBV ) posiluje o 1,5%, Pfizer ( PFE ) 1%, a francouzská Sanofi Aventis ( SNY ) si připisuje necelých 1,3%. Za zmínku stojí farmaceutická společnost Mylan ( MYL ), která dosáhla ve 4Q 2016 celkových tržeb v hodnotě 3,27 mld. USD, což v meziročním srovnání generuje nárůst o 31% a to při tržním konsensu usazeném na hodnotě 2,17 mld. USD představuje velmi dobrý výsledek. Akcie společnosti si připisují více než 7,1%. Naopak proti kladnému vývoji ve farmaceutickém sektoru jdou akcie Endo International ( ENDP ), které si odepisují -5,3%. Zájmu investorů se těší především akcie v bankovním sektoru, kde je citlivě vnímáno možné zvýšení úrokových sazeb ze strany FEDu na březnovém zasedání. Z těchto důvodů akcie Citigroup ( C ) posilují více než 3,1%, JP Morgan Chase ( JPM ) obchoduje se zhodnocením 3,3%, Goldman Sachs Group ( GS ) přidává necelých 1,8%, Bank of America ( BAC ) obchoduje nad 3,3% a německá Deutsche Bank ( DB ) obchoduje silnější o necelých 4,9%. Index S&P 500 +1,38 % na 2396,27 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Finanční sektor +2,8 % Utility -0,4 % Energie +2,2 % Reality 0 % Základní materiály +1,8 % Nezbytná spotřeba +0,4 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Lowe's Cos (LOW) +9,5 % Envision Healthcare Corp (EVHC) -7,1 % Wynn Resorts (WYNN) +7,5 % Endo International (ENDP) -5,3 % Mylan (MYL) +7,1 % Best Buy (BBY) -4,3 % Charles Schwab Corp (SCHW) +6,1 % Nordstrom (JWN) -3,4 % Citizens Financial Group (CFG) +5,6 % Ross Stores (ROST) -3,3 % Luboš BedrníkFio banka, a.s.