Americké akciové trhy se drží v červeném teritoriu.

17.05.2017 19:40

Index Dow Jones -1,24 % na 20718,6 b. Index S&P 500 -1,18 % na 2372,29 b. Index Nasdaq Composite -1,66 % na 6067,356 b.Ve středeční obchodní seanci americké akciové trhy otevřely korekcí a v současné chvíli se index Dow Jones obchoduje s více než 1,24% ztrátou. Do středu zájmu se dostává první výraznější Trumpova krize a objevují se také hlasy, že tato Trumpova krize se stále prohlubuje místo toho, aby se uklidňovala. Objevují se také názory, že případné odvolání prezidenta by mělo stejně dramatické dopady na trhy, jako jeho zvolení, ale v opačném gardu. V případě, že by Trump svou velkou první krizi neustál, tak by trhy mohly dostat impulz, k silnější korekci. Cena černého zlata po dopoledním poklesu zamířila zpátky do zisku. Trhem se také šířila nedůvěra v možný pozitivní vliv druhého kola ze strany regulace OPECu. Podle analytiků někteří investoři by se mohli vzhledem k nastavení trhu ve druhé polovině roku obávat, aby krok OPECu nevyzněl naprázdno a ke stabilizaci mezi nabídkou a poptávkou tak nepřispěl. EIA při svém týdenním reportu ukázala pokles zásob o 1,753 mil. barelů a také lehký pokles domácí produkce, jež rostla kontinuálně v předchozích 11 týdnech. Tato situace vyhovovala akciím v těžebním ropném sektoru a tak akcie Marathon Oil Corp. ( MRO ) posilují více než 0,5% a naopak po předchozím růstu akcie Cabot Oil & Gas Corp. si odepisují více než 1%. Nedaří se také těžaři ropy a mědi Freeport McMorran Cop. ( FCX ), jehož akcie si odepisují více než 2%. Pod tlakem se dnes ocitá finanční sektor a reaguje tak na riziko a možné důsledky Trumpových potíží a tím také nesplnění jeho příslibů. Nedaří se tak akciím Citigrou ( C ), které oslabují více než 3,5% a také konkurenční Bank of America Corp. ( BAC ), jež si odepisuje více než 4,5%. Z investičních bank se pod prodejní tlak dostávají akcie Goldman Sachs ( GS ) se ztrátou 4,5% a také JP Morgan Chase ( JPM ) se ztrátou necelých 3%. Naopak díky rostoucímu riziku se daří žlutému kovu a cena zlata se posunula k hodnotě 1259 USD/Troj.unci tj.posiluje o 1,85%. Z toho těží akcie největšího kanadského těžaře zlata Barrick Gold ABX ), které si připisují více než 1% a také konkurenční akcie Randgold Resources ( GOLD ), které posilují o necelých 3% a za zmínku stojí akcie Eldorado Gold ( EGO ), jež si připisují zhodnocení 1,5%. Předchozí zisky si stále drží společnost BlackBerry ( BBRY ), která oznámila spolupráci s Aston Martin a Range Rover na testování bezpečnostní služby, která by dálkově testovala vozidla na přítomnost počítačových virů a sdělila řidičům, že budou v kritickém ohrožení, pokud se jich rychle nezbaví. Akcie zatím lehce oslabijí o 0,3%. Index S&P 500 -1,18 % na 2372,29 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Reality +0,6 % Finanční sektor -2,6 % Utility +0,1 % Informační technologie -1,7 % Nezbytná spotřeba +0,1 % Průmysl -1,4 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Colgate-Palmolive (CL) +3,9 % Advanced Micro Devices (AMD) -8,3 % Extra Space Storage (EXR) +3,5 % Citizens Financial Group (CFG) -6,1 % Crown Castle International Corp (CCI) +3,0 % Charles Schwab Corp (SCHW) -5,8 % Brown-Forman Corp (BF/B) +3,0 % Morgan Stanley (MS) -5,6 % American Tower Corp (AMT) +2,7 % Mallinckrodt (MNK) -5,2 % Luboš BedrníkFio banka, a.s.