Americké akciové trhy se pohybují v červeném teritoriu.

05.06.2017 20:36

Index Dow Jones -0,03 % na 21199,23 b. Index S&P 500 -0,05 % na 2437,77 b. Index Nasdaq Composite -0,08 % na 6300,818 b. Na začátku týdne se pohybují americké akciové trhy celkově v mírně záporném teritoriu. Index Dow Jones oslabuje 0,03% a index S&P 500 si momentálně odepisuje 0,05%. Americký dolar stále mírně oslabuje a tím dochází k nárůstu státních rezerv společně se zlatem. Značný vliv na to stále má páteční zpráva s údaji o pracovních místech, která nabídla smíšené signály o síle amerického trhu práce. V centru dění je dnes ropa, která v noci z neděle na pondělí posilovala a to po zprávě, že Saudská Arábie, Egypt, Spojené arabské emiráty a Bahrajn dnes pozastavily diplomatické vztahy s Katarem a zemi obvinily z podpory terorismu. Jedná se tak o bezprecedentní porušení dohod mezi nejsilnějšími členy Rady pro spolupráci v Perském zálivu. Černé zlato však v odpoledních hodinách zamířilo k jihu, když počet aktivních vrtů v USA ve 22. týdnu rostl o dalších 8 zařízení, což představuje meziročně nárůst počtu aktivních vrtů o 508. Ropný trh se také začal obávat možného problému, že svár několika předních arabských zemí s Katarem by mohl podkopat nedávnou uzavřenou dohodu o globálním omezení těžby. Cena WTI tak otočila z kladných hodnot a aktuálně se pohybuje na ceně 47,4 USD/barel se ztrátou 0,5%. Tato situace příliš nevyhovuje akciím v těžebním ropném sektoru, ale přes to si své zisky drží akcie těžaře Exxon Mobil ( XOM ), které posilují o více než 1% a také těžař ropy a mědi Freeport McMoran Copper ( FCX ), který přidává 1,5%. S více než půlprocentním zhodnocením obchodují akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ) a britské těžařské společnosti BP ( BP ). Za zmínku stojí také akcie těžaře ropy z oceánu společnosti Transocean ( RIG ), které přidávají 1%. Analytici HSBC dnes snížili cílovou cenu akciím společnosti Chevron na 119 USD ze 124 USD s doporučením „koupit“. Akcie přidávají i po snížení necelých 0,3%. Naopak se nedaří francouzské společnosti Total ( TOT ), jejíž akcie si odepisují necelé 1%. Po předchozím oslabení půdu pod nohama dnes nachází finanční sektor, kde akcie Citigroup ( C ) posilují o necelé 1% a konkurenční Bank of America Corp. ( BAC ) přidává 0,7%. Z investičních bank se daří akciím Goldman Sachs ( GS ) s přírůstkem necelých 0,9% a JP Morgan Chase ( JPM ) s nárůstem 0,8%. Necelých 1,5% přidávají také akcie Morgan Stanley ( MS ) Na základě předchozích výsledků dnes zvýšili analytici společnosti Barclays cílovou cenu akciím výrobce traktorů a zahradní techniky Deere & Co ( DE ) na 100 USD z 90 USD a udělili doporučení „underweight“. Akcie obchodují s nárůstem více než 0,6%. Dnes producent výživových doplňků Herbalife Ltd. ( HLF ) zvýšil svou prognózu očekávaného zisku za aktuální čtvrtletí, kde upravený zisk za 2Q by měl být 95 centů, tj. -1,15 USD/akcii. Ve srovnání s 88 centy -1,08 USD/akcii , které firma již dříve očekávala. Pro některé investory je tato prognóza zklamáním a akcie si odepisují více než 7,2%. Index S&P 500 -0,05 % na 2437,77 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Finanční sektor +0,4 % Základní materiály -0,4 % Energie +0,3 % Zdravotní péče -0,3 % Informační technologie +0,1 % Telekomunikace -0,3 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Michael Kors Holdings (KORS) +3,8 % Incyte Corp (INCY) -6,1 % Advanced Micro Devices (AMD) +3,3 % Mallinckrodt (MNK) -5,0 % NVIDIA Corp (NVDA) +2,9 % Bristol-Myers Squibb (BMY) -4,9 % Intercontinental Exchange (ICE) +2,5 % United Rentals (URI) -2,9 % Tesoro Corp (TSO) +2,3 % Kohl's Corp (KSS) -2,6 % Luboš BedrníkFio banka, a.s.