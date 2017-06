Americké akciové trhy v mírně zeleném teritoriu.

14.06.2017 19:41

Index Dow Jones +0,07 % na 21342,76 b. Index S&P 500 -0,07 % na 2438,61 b. Index Nasdaq Composite +0,04 % na 6222,718 b. Ve středeční obchodní seanci se americké akciové trhy pohybují v mírně zeleném teritoriu. Index Dow Jones již v kladném poli 0,07% a S&P 500 se pohybuje v červeném níž o 0,05%. Dnešní obchodování je poměrně nervózní a investoři netrpělivě očekávají výsledek zasedání americké centrální banky FED. Trhy obecně předpokládají, že FED dnes ve večerních hodinách zvýší svou základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu a také se čeká na vyjádření banky ohledně dalšího odhadu vývoje ekonomiky USA a také ohledně snižování bilanční sumy ve výši 4,5 bilionu dolarů. Bilance FEDu před finanční krizí dosahovala 1 bilionu dolarů. V centru pozornosti je dnes také cena černého zlata, kde změna zásob surové ropy podle EIA k 9 červnu ukázala pokles o 1,661 mil. barelů, když se čekal pokles o 2,250 mil. barelů. Analytici IEA dnes také uvedli, že globální přebytek ropné produkce nad poptávkou stále přetrvává a to i přes veškeré snahy a dohody ropného kartelu OPEC včetně jeho spojenců. Cena ropy WTI na tyto zprávy reaguje poklesem a dostala se pod technologickou úroveň 45 USD/barel.tj. více než -3,6%. Tato situace nevyhovuje akciím v těžebním sektoru ropy a z výše zmíněných důvodů se pod prodejní tlak dostávají akcie Marathon ( MRO ), které si odepisují více než 3,1%, dále Cabot Oil & Gas Corp. ( COG ) se ztrátou 2%, Chesapeake Energy Corp. ( CHK ) se ztrátou 5%, dále Murphy Oil Corp. ( MUR ) ztrácí 5,4% a také těžař ropy především z oceánu společnost Transocean ( RIG ), jejíž akcie obchodují níž o necelých 7%. Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ), které obchodují s aktuální ztrátou více než 2,2%. Před měnovým rozhodnutím FEDu a při nervozitě investorů se daří žlutému kovu, kde cena kontraktu atakuje úroveň 1276 USD/Troj. unci a přidává více než 0,8%. Z této situace profitují akcie těžaře Randgold Resources ( GOLD ), které posilují o 1,1% a také akcie největšího kanadského těžaře zlata Barrick Gold ( ABX ), jež se přehouply do ziskové roviny a nyní přidávají 0,2%. Naopak se nedaří konkurenční těžební společnosti Eldorado Gold. Corp. ( EGO ), jejíž akcie ztrácí necelých 0,4%. Dnes se poměrně slušně daří sektoru zdravotní péče, který přidává více než 0,4%. Z farmaceutických společností stojí za zmínku Alexion Pharmaceuticals ( ALXN ), kde vedení firmy dnes jmenovalo nového finančního ředitele Paula Clancyho. Akcie posilují o více než 8,3%. Se ztrátou necelých 0,9% dnes obchodují akcie řetězce rychlého občerstvení Starbucks ( SBUX ) poté, co analytici společnosti Wedbush Securities snížili titulu doporučení z „outperform“ na „neutrální“. Cílová cena byla ponechána na 65 USD. Index S&P 500 -0,07 % na 2438,61 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Nezbytná spotřeba +0,7 % Energie -2,1 % Zdravotní péče +0,6 % Finanční sektor -1 % Utility +0,5 % Základní materiály -0,9 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna H&R Block (HRB) +9,0 % Transocean (RIG) -6,8 % Alexion Pharmaceuticals (ALXN) +8,3 % National Oilwell Varco (NOV) -5,5 % Digital Realty Trust (DLR) +2,6 % Murphy Oil Corp (MUR) -5,4 % Yahoo! (YHOO) +2,4 % United Rentals (URI) -5,2 % Incyte Corp (INCY) +2,3 % Chesapeake Energy Corp (CHK) -5,0 % Luboš BedrníkFio banka, a.s.