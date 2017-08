Americké automobilky v červenci zažily strmý pokles nových automobilů na domácím trhu

01.08.2017 16:06

Automobilky jsou nadále pod tlakem nepříznivého vývoje na americkém trhu. I přesto se jim však dařilo ve druhém čtvrtletí vykázat pozitivní výsledky.Velká trojka automobilek ve Spojených státech, tedy General Motors, Ford a Fiat Chrysler vykázaly v červenci strmý meziroční pokles prodejů nových vozů na domácím trhu. General Motors vykázal v červnu pokles prodejů automobilů na americkém trhu v procentuálním vyjádření o 15 %. Firma tak v červenci tohoto roku prodala 226 107 vozů. Prodeje Fiat Chrysler klesly ve srovnání s červencem 2016 o 10 % na 161 447 vozů. Ford posléze prodal v červenci 200 012 vozidel. Meziročně tedy jeho prodeje na americkém trhu poklesly o 7,5 %. Prodeje nových automobilů by měli na americkém trhu tento rok poklesnout poprvé od finanční krize z let 2007 až 2009. I přes těžkou situaci na domácím trhu se však americkým automobilkám dařilo ve druhém kvartále vykázat pozitivní čísla, viz. kvartální report Fordu či General Motors. Zdroj: The Financial TimesFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.