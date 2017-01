Americké indexy dnes korigují včerejší ztráty, Nasdaq na nových maximech

13.01.2017 19:00

Americké akciové indexy dnes korigují včerejší ztráty a mírně posilují. Nejširší S&P 500 aktuálně posiluje o 0,2 % na 2274,4 a pohybuje se blízko historických maxim. Nejvíce se daří technologickému Nasdaqu, jenž roste o 0,53 % na nová maxima 5 576,8. Pouze DJIA neudržel úvodní mírné zisky a nyní se pohybuje kolem nuly na hladině 19 879,1. Americká výsledková sezóna se pomalu rozjíždí, dnes reportovaly svá čísla za 4Q 2016 velké banky jako JP Morgan, Bank of America a Wells Fargo. Investoři od těchto bank dnes viděli slušná čísla, meziroční nárůsty tržeb i zisků. Zejména JP Morgan vykázala výraznější růst zisku na akcii z loňských 1,03 USD na 1,62 USD a překonala očekávání trhu posazené na úrovni 1,43 USD. Na poměrně příznivé výsledky hospodaření výše zmíněných bank pozitivně reagoval celý finanční sektor, který v úvodu obchodování posiloval kolem 1 %. Aktuálně část svých zisků odevzdává a přidává už jen 0,5 %, nicméně stále dnes zůstává nejvíce rostoucím odvětvím. Své úvodní více než jednoprocentní zisky nyní ztrácejí rovněž akcie Bank of America, resp. JP Morgan, které přidávají už jen 0,1 % na 23 USD, resp. 0,2 % na 86,4 USD. Pouze akcie Wells Fargo se drží v kladných číslech, konkrétně rostou o 0,8 % na 54,9 USD. Na opačném pólu se dnes obchodují odvětví základních materiálů a utilit, které ztrácejí 0,4 %, resp. 0,6 %. Z makrodat byly dnes reportovány maloobchodní tržby a výrobní inflace. Tržby v maloobchodu v prosinci zvýšily tempo růstu na 0,6 % m/m z listopadových 0,1 %, což bylo téměř v souladu s očekáváním trhu. Inflační data v podobě výrobních cen rovněž nepřekvapila, když v prosinci se ceny meziměsíčně zvýšily o 0,3 % a meziročně o 1,6 %.Jan Raška, analytik, Fio banka, a.s.