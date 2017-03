Americké indexy korigují včerejší ztráty

28.03.2017 18:40

Index S&P 500 +0,5 %; Dow Jones +0,44 %Americké indexy dnes sice otevřely lehce pod nulou, aktuálně však rostou o půl procenta. Na včerejší růst navazuje Nasdaq Composite, nejvíce se daří souhrnnému S&P 500. Dow Jones by dnes mohl přerušit téměř dvoutýdenní sérii ztrát. Investoři byli v závěru minulého týdne znepokojeni neúspěchem Trumpovy administrativy prosadit v americkém Kongresu zrušení Obamacare. To indukovalo pochybnosti nad realizací dalších ambiciózních plánů nového amerického prezidenta. Takzvané "reflation" obchody, tedy pozice vycházející z očekávání nového směru v americké vrcholné politice pak tento týden jevily známky ústupu. Z hlediska sektorů se dnes výše pohybují finanční společnosti, které se zotavily z 6týdenního minima, roste také energetický a surovinový segment. Mírně klesá zdravotnictví či telekomunikace. Z jednotlivých titulů dnes po výsledcích roste společnost Red Hat (RHT). General Motors (GM) je výše po návrhu zakladatele hedge fondu Greenlight Capital, Davida Einhorna, na změnu struktury kapitálu. Ten by počítal s vytvořením dvou tříd akcií, dividendové a růstově orientované. Tím by se podle Einhorna zvýšila hodnota pro akcionáře až o 38 mld. USD. Fond Greenlight je dlouhodobým držitelem GM a v posledních měsících navyšoval pozici. Management společnosti návrh odmítl. Přidává Tesla (TSLA +2,9 %) po zprávě, že čínský internetový gigant Tencent zakoupil 5% podíl ve společnosti (objem cca 1,8 mld. USD). Klesá např. potravinářská společnosti McCormick (MKC) po výsledcích. Z makrodat lze v USA zmínit růst velkoobchodních zásob nad očekávání, či pozitivní překvapení v rámci indexu spotřebitelské důvěry, který se v březnu vyhoupl na nejvyšší hodnotu od roku 2000. Eurodolar se pohybuje bez větších změn na úrovni 1,085, komodity se pohybují výše, dluhopisové výnosy vyspělých zemí taktéž. Index Dow Jones +0,44 % na 20642,06 b.Index S&P 500 +0,5 % na 2353,4 b.Index Nasdaq Composite +0,33 % na 5859,912 b. Index S&P 500 +0,5 % na 2353,4 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Finanční sektor +1,2 % Zdravotní péče -0,2 % Energie +1,2 % Utility -0,1 % Základní materiály +0,9 % Telekomunikace 0 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Darden Restaurants (DRI) +8,1 % Newmont Mining Corp (NEM) -3,0 % Red Hat (RHT) +5,5 % Envision Healthcare Corp (EVHC) -2,5 % Chesapeake Energy Corp (CHK) +3,9 % HCA Holdings (HCA) -2,0 % General Motors (GM) +3,4 % Edwards Lifesciences Corp (EW) -1,8 % CF Industries Holdings (CF) +3,3 % McCormick (MKC) -1,8 % Filip Tvrdek, Fio banka, a.s.