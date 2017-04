Americké indexy míří vzhůru

24.04.2017 16:16

Index S&P 500 +1,07 %; Nasdaq Composite +1,2 %Index Dow Jones +1,08 % na 20769,85 b.Index S&P 500 +1,07 % na 2373,71 b.Index Nasdaq Composite +1,2 % na 5981,634 b. Index S&P 500 +1,07 % na 2373,71 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Finanční sektor +2,6 % Reality -1,1 % Průmysl +1,3 % Utility -0,6 % Informační technologie +1,2 % Telekomunikace +0 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna CR Bard (BCR) +20 % Becton Dickinson (BDX) -3,4 % Hasbro (HAS) +6,0 % Chipotle Mexican Grill (CMG) -2,3 % Illinois Tool Works (ITW) +4,7 % GGP (GGP) -2,0 % Citizens Financial Group (CFG) +4,2 % Chesapeake Energy Corp (CHK) -2,0 % KeyCorp (KEY) +4,0 % HCP (HCP) -1,7 % Filip TvrdekFio banka, a.s.