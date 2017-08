Americké indexy mírně rostou, po výsledcích se daří oděvním společnostem

08.08.2017 20:36

Daří se sektoru informačních technologií. Naopak klesají sektory realit a materiálů. Po výsledcích skokově rostou Michael Kors i Ralph Lauren, naopak negativní výhled poslal do záporu akcie Albermarle.Po včerejším mírném růstu se v kladných číslech pohybují hlavní americké indexy i dnes. Dow Jones i širší S&P 500 se obchodují na kladné nule, technologický Nasdaq posiluje o něco výrazněji. Stejně jako v pondělí se i dnes daří akciím technologickýhc společností a zbytné spotřeby. Mírně v plusu je i finanční sektor. Naopak se nedaří realitám a materiálovému sektoru. Klesá také sektor telekomunikací. Z jednotlivých akcií v indexu S&P 500 zažívá skokový růst Michael Kors (KORS; +22 %) po dnešních kvartálních výsledcích. Módní značka reportovala výsledky za první kvartál fiskálního roku 2018 výrazně nad konsensem analytiků, a to jak na úrovni ziskovosti, tak i tržeb. Akcie dnes skokově posiluje i přesto, že výsledky, které překonaly očekávání analytiků, jsou v meziročním srovnání klesající. Klíčový sledovaný ukazatel - porovnatelné tržby - meziročně poklesly o 5,9 %. Analytici oslovení agenturou Bloomberg však v konensu očekávali výrazně vyšší pokles, konkrétně o 8 %. Daří se také další oděvní společnosti Ralph Lauren, jejíž výsledky za první čtvrtletí přijali investoři taktéž pozitivně. Nový CEO společnosti Louvet tak pozitivně pracuje na zlepšení situace firmy poté, co se jí v minulých letech výrazně dotkla silná konkurence na trhu spojená s výrazně „slevovým“ prostředím. To ukazuje zejména nárůst hurbé marže na úroveň 63,2 %, což je o 1 p. b. více, než analytici očekávali. Na opačném konci indexu se pohybují akcie společnosti Albemarle, a to i přesto, že firma reportovala zisk na akcii i tržby mírně nad konsensem. Největší producent lithia na světě totiž zklamal výhledem pro fiskální rok v důsledku rostoucích nákladů na průzkum a nižších cen minerálů používaných v bateriích elektrických vozidel. Dolar dnes odpoledne začal na páru s eurem posilovat po zveřejnění dat o vzniku nových pracovních míst v americké ekonomice (měřeno JOLTs). V červnu vzniklo výrazně více pracovních pozic, než se očekávalo. Dolar se v současné chvíli proti euru obchoduje na 1,1758 EUR/USD. Index S&P 500 +0,09 % na 2483,02 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Informační technologie +0,4 % Reality -0,7 % Zbytná spotřeba +0,2 % Základní materiály -0,7 % Finanční sektor +0,2 % Telekomunikace -0,4 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Michael Kors Holdings (KORS) +22 % Albemarle Corp (ALB) -6,3 % Ralph Lauren Corp (RL) +11 % Gartner (IT) -4,8 % Foot Locker (FL) +4,8 % Expeditors International of Washington (EXPD) -4,5 % Pioneer Natural Resources (PXD) +4,2 % Henry Schein (HSIC) -3,8 % AES Corp (AES) +4,1 % Brighthouse Financial (BHF) -3,2 % Zdroj: BloombergFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.