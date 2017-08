Americké indexy mírně v zeleném

01.08.2017 15:56

Index Dow Jones +0,3 % na 21957,77 b., Index S&P 500 +0,19 % na 2474,9 b.,Index Nasdaq Composite +0,19 % na 6360,478 b.Index Dow Jones +0,3 % na 21957,77 b.Index S&P 500 +0,19 % na 2474,9 b.Index Nasdaq Composite +0,19 % na 6360,478 b. Index S&P 500 +0,19 % na 2474,9 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Finanční sektor +0,6 % Základní materiály -0,1 % Informační technologie +0,3 % Energie -0,1 % Reality +0,2 % Průmysl -0,1 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Royal Caribbean Cruises (RCL) +5,2 % Under Armour (UA) -6,2 % Simon Property Group (SPG) +4,3 % Under Armour (UAA) -4,8 % SCANA Corp (SCG) +3,4 % Cummins (CMI) -4,5 % Air Products & Chemicals (APD) +3,0 % Eaton Corp (ETN) -4,2 % Xylem (XYL) +2,9 % Mosaic (MOS) -3,9 % Zdroj: BloombergJan KreglFio banka, a.s.