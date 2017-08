Americké indexy na záporné nule, dolar posiluje po datech o maloobchodních tržbách

15.08.2017 20:40

Nedaří se zejména sektoru telekomunikací. Naopak roste sektor zbytné spotřeby a defenzivní utility. Rostoucí výnosy po kladných datech o maloobchodních tržbách pomáhají akciím bank. Dolar po datech posiluje.Americké hlavní indexy se ve druhý obchodní den týdne pohybují na záporné nule. Dow Jones prozatím odepisuje 0,03 %, zatímco širší index S&P 500 klesá 0,05 %. Index tahá dolů zejména sektor telekomunikací. V červených číslech jsou také sektory zbytné spotřeby a realit. Naopak v kladném teritoriu se obchodují sektory nezbytetné spotřeby, utilit a také sektor financí, kterému pomáhá růst výnosů amerických dluhopisů po pozitivních datech o maloobchodních tržbách. Z jednotlivých akcií se dnes nevede zejména společnosti Advance Auto Parts (AAP; -22 %), která zažívá strmý propad poté, co CEO firmy Tom Greco dnes informoval o tom, že společnost očekává pro fiskální rok propad porovnatelných prodejů o 3 %. Původní projekce z února přitom počítala s 2% růstem. Na firmu tak výrazně doléhá negativní vývoj na americkém automobilovém trhu. Na opačném konci indexu S&P 500 se pohybuje Wynn Resorts (WYNN; +6,4 %). Firma se dnes dočkala zvýšeného doporučení ze strany Deutsche Bank na buy, přičemž cílovou cenu analytici německé banky navýšili na 150 dolarů z předchozích 138 dolarů. Dnes kvartální výsledky reportovaly společnosti Home Depot či Coach. Prvně jmenovaná společnost dnes na burze oslabuje (HD; -3,3 %) i přes pozitivní výsledky a zlepšený celoroční výhled. Výrobce luxusních kabelek a doplňků Coach posléze odepisuje po výsledcích o mnoho výrazněji (COH; -13,8 %). Firma reportovala tržby pod odhady trhu a navíc informovala o tom, že tržby za fiskální rok taktéž nedokáží naplnit konsensus trhu. Z makroekonomických dat dnes za zmínku stojí zejména maloobchodní tržby, které za červenec vzrostly o 0,6 % z červnového 0,2% propadu. Čekal se růst pouze o 0,3 %. V reakci na tato data posiluje dolar, který se na páru s eurem pohybuje kolem 1730 EUR/USD Index S&P 500 -0,05 % na 2464,61 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Nezbytná spotřeba +0,5 % Telekomunikace -1,1 % Utility +0,4 % Zbytná spotřeba -0,8 % Finanční sektor +0,3 % Reality -0,6 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Wynn Resorts (WYNN) +6,4 % Advance Auto Parts (AAP) -22 % Synchrony Financial (SYF) +4,5 % Coach (COH) -13 % Range Resources Corp (RRC) +3,3 % Signet Jewelers (SIG) -5,2 % Advanced Micro Devices (AMD) +2,6 % Under Armour (UAA) -4,5 % Alliance Data Systems Corp (ADS) +2,4 % Foot Locker (FL) -4,5 % Zdroj: BloombergFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.