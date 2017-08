Americké indexy odepisují zhruba procento, nedaří se zejména technologiím

17.08.2017 19:30

Po včerejších mírných růstech dnes americké akciové indexy klesají. S&P 500 odepisuje 1 % na 2443,37, DJIA klesá o 0,83 % na 21841,47 bodu (pro něhož je to první pokles po čtyřech růstových seancích v řadě) a technologických Nasdaq ztrácí dokonce 1,36 % na 6258,8. Technologické odvětví zaznamenává největší ztráty i v rámci indexu S&P 500, konkrétně odepisuje 1,4 %. Na nepříznivém vývoji tohoto sektoru se dnes výrazněji podílejí akcie technologické firmy Cisco Systems, které propadají o 4,4 % na 30,9 USD. Investoři reagují negativně na oznámené kvartální výsledky hospodaření, resp. výhled na aktuální čtvrtletí, kdy management Cisca očekává další pokles tržeb. Mezi nejztrátovější odvětví patří také spotřebitelský sektor (zbytná spotřeba), jenž odepisuje 1 %. Nedaří se např. akciím maloobchodního řetězce Wal-Mart (-2,1 % na 79,3 USD) nebo akciím prodejce spodního prádla a kosmetiky L Brands (-9,7 % na 35,7 USD). Obě společnosti dnes představily kvartální výsledky. I přesto, že Wal-Mart oznámil solidní čísla za 2Q, tak nebyly dostatečné na to, aby pokračoval výraznější růst akcií z posledních pěti týdnů, kdy vzrostly o zhruba 11 % a od začátku letošního roku pak přidaly 17 %. Investoři tak na tomto titulu dnes zřejmě vybírají zisky. To L Brands svým výsledkovým reportem nepřesvědčil, navíc společnost snížila letošní výhled zisku. Z dnešních makrodat zmiňme dobrá čísla z amerického trhu práce, kdy nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti jsou téměř na nejnižších úrovních od roku 1973. Trh práce je tak nadále v dobré kondici a podporuje americkou ekonomiku. Na dnešní negativní sentiment však tyto pozitivní makročísla nestačí, navíc panuje opět neklid kolem prezidenta Trumpa, když z řad jeho poradců odcházejí někteří významní manažeři amerických firem.Jan Raška, analytik, Fio banka, a.s.