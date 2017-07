Americké indexy opět rekordní

14.07.2017 20:11

Dow Jones +0,35 %; S&P 500 +0,45 %Americké akciové indexy se dnes opět vydaly do neprobádaného teritoria, když rozšířily rekordní hodnoty (S&P 500, Dow Jones). Investory neznepokojila ani smíšená makrodata (inflace, maloobchodní tržby), naopak pomáhá slabší dolar (EURUSD +0,61 %). Z hlediska jednotlivých sektorů se daří realitám nebo IT (Nasdaq +0,5 %), klesá naopak finanční sektor s nižšími výnosy. Index strachu VIX se opět pohybuje v pod úrovní 10, tedy velmi nízko. Rozjezd výsledkové sezony dnes předznamenaly tři velké americké banky, JP Morgan, Citigroup a Wells Fargo. Všechny zaznamenaly solidní výkonnost v uplynulém čtvrtletí, avšak sektoru v páteční seanci zatím růstem pomoci nedokázaly. S koncem pololetí přichází na řadu pochopitelně i balancování na poli měnověpolitickém. Šéfka amerického Fedu Janet Yellenová tento týden představila v Kongresu relativně opatrné vyjádření, nízká inflace je evidentně stále určitý problém. Na jejího evropského kolegu Maria Draghiho si počkáme do týdne příštího (zasedání ECB), oznámena byla také jeho účast na konferenci v Jackson Hole a na povrch vypluly první drobné detaily ohledně ukončení QE. Americký dolar (měřeno indexem) oslabuje pátý den v řadě, nejdéle za dva měsíce. Dluhopisové výnosy dnes klesají, zlato připisuje necelé procento. Index Dow Jones +0,35 % na 21628,36 b.Index S&P 500 +0,45 % na 2458,96 b.Index Nasdaq Composite +0,59 % na 6311,508 b. Index S&P 500 +0,45 % na 2458,96 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Reality +1 % Finanční sektor -0,6 % Informační technologie +0,9 % Zbytná spotřeba +0,2 % Zdravotní péče +0,8 % Telekomunikace +0,3 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna NetApp (NTAP) +5,3 % F5 Networks (FFIV) -3,8 % NRG Energy (NRG) +3,0 % Wynn Resorts (WYNN) -3,0 % TransDigm Group (TDG) +2,9 % Xilinx (XLNX) -2,9 % Seagate Technology (STX) +2,9 % Tiffany (TIF) -2,3 % GGP (GGP) +2,5 % CME Group (CME) -2,1 % Filip Tvrdek, Fio banka, a.s.