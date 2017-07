Americké indexy otevřely mírným poklesem

24.07.2017 16:20

Index Dow Jones -0,22 % na 21531,93 b. Index S&P 500 -0,15 % na 2468,83 b. Index Nasdaq Composite +0,05 % na 6391 b.Index Dow Jones -0,22 % na 21531,93 b.Index S&P 500 -0,15 % na 2468,83 b.Index Nasdaq Composite +0,05 % na 6391 b. Index S&P 500 -0,15 % na 2468,83 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Finanční sektor +0,2 % Utility -0,6 % Informační technologie +0 % Telekomunikace -0,4 % Nezbytná spotřeba -0,2 % Zdravotní péče -0,3 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Xerox Corp (XRX) +3,5 % Hasbro (HAS) -8,0 % Advanced Micro Devices (AMD) +3,5 % Mattel (MAT) -4,1 % Wynn Resorts (WYNN) +3,4 % Stanley Black & Decker (SWK) -4,1 % Citizens Financial Group (CFG) +1,9 % Illinois Tool Works (ITW) -3,7 % Best Buy (BBY) +1,5 % Halliburton (HAL) -3,7 % Zdroj: BloombergJan KreglFio banka, a.s.