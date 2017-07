Americké indexy otevřely poklesem

21.07.2017 16:10

Index Dow Jones -0,43 % na 21519,88 b. Index S&P 500 -0,29 % na 2466,2 b. Index Nasdaq Composite -0,24 % na 6374,704 b. Index S&P 500 -0,29 % na 2466,2 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Reality -0,1 % Průmysl -0,8 % Finanční sektor -0,1 % Energie -0,6 % Zdravotní péče -0,1 % Telekomunikace -0,5 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Cintas Corp (CTAS) +8,1 % General Electric (GE) -3,5 % Capital One Financial Corp (COF) +6,6 % Delphi Automotive (DLPH) -3,2 % E*TRADE Financial Corp (ETFC) +5,0 % BorgWarner (BWA) -3,0 % Synchrony Financial (SYF) +4,1 % Baker Hughes a GE (BHGE) -2,8 % Moody's Corp (MCO) +3,3 % Cooper Cos (COO) -2,3 % Zdroj: BloombergRáchel KopúnováFio banka, a.s.