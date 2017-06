Americké indexy otevřely solidním růstem

30.06.2017 16:00

Dow Jones +0,49 %, S&P 500 +0,3 %Index Dow Jones +0,49 % na 21390,55 b.Index S&P 500 +0,3 % na 2426,93 b.Index Nasdaq Composite +0,09 % na 6149,651 b. Index S&P 500 +0,3 % na 2426,93 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Průmysl +0,7 % Telekomunikace +0,1 % Utility +0,5 % Zdravotní péče +0,1 % Zbytná spotřeba +0,5 % Informační technologie +0,1 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna NIKE (NKE) +8,1 % AmerisourceBergen Corp (ABC) -1,8 % Under Armour (UAA) +2,7 % Viacom (VIAB) -1,7 % United Rentals (URI) +2,5 % Regeneron Pharmaceuticals (REGN) -1,6 % Under Armour (UA) +2,0 % Signet Jewelers (SIG) -1,4 % VF Corp (VFC) +1,9 % Gap (GPS) -1,2 % Filip TvrdekFio banka, a.s.