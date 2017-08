Americké indexy po minutes Fedu korigují zisky

16.08.2017 20:45

Index Dow Jones +0,1 % na 22021,41 b.; S&P 500 +0,08 % na 2466,56 b.Americké indexy zahájily středeční seanci v pozitivním duchu, index S&P 500 připisoval téměř půl procenta. Trhy však velkou část zisků opět odevzdaly s blížícím se vydáním minutes ze zasedání Fedu a zprávami z Bílého domu. Z hlediska sektorů se dnes daří zejména surovinám (slabší dolar), klesá naopak energetika v kontrastu s evropskou seancí. Na poli výsledků je týden poměrně klidný, dnes doplnil řadu retailových prodejců Target se slušnými čísly. Zítra reportuje WalMart, Staples či Gap. Více kurzotvorných událostí bylo na poli měnověpolitickém či v dění kolem Bílého domu. Z dnešních minutes z červencového zasedání je patrné, že členové FOMC podrobně debatovali o inflaci (stále pod 2 %) a nechávají si prostor pro zářijové zasedání ohledně redukce rozvahy. V rámci Fedu se začínají ozývat pochybovačné hlasy ohledně dodržení inflačního cíle, někteří členové si myslí, že pod 2% hranicí by ukazatel mohl setrvat déle, než se současně očekává. Možné neshody tak oddalují další zpřísňování měnových podmínek. Ohledně redukce rozvahy v minutes nic konkrétního zmíněno není. Futures indikují další zvýšení sazeb až na jaře 2018, třetího letošního zvýšení se tedy s rostoucí jistotou nedočkáme. Trhy také reagovaly na ukončení činnosti poradních sborů prezidenta Trumpa poté, co je šéfové velkých korporací po prezidentových kontroverzních výrocích začali hromadně opouštět. Dolar dnes po většinu dne posiloval, po minutes však zisky ztratil a aktuálně je na páru s eurem slabší o 0,3 %. Na měnové pohyby reagovaly i komodity (= smazáním ztrát), výnosy amerických dluhopisů po minutes klesly (cena vzrostla). Index Dow Jones +0,1 % na 22021,41 b.Index S&P 500 +0,08 % na 2466,56 b.Index Nasdaq Composite +0,08 % na 6338,019 b. Index S&P 500 +0,08 % na 2466,56 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Základní materiály +0,8 % Energie -1,2 % Reality +0,4 % Finanční sektor -0,2 % Nezbytná spotřeba +0,4 % Telekomunikace -0,2 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Advance Auto Parts (AAP) +6,2 % Helmerich & Payne (HP) -4,1 % Freeport-McMoRan (FCX) +5,6 % Marathon Oil Corp (MRO) -3,4 % Agilent Technologies (A) +4,3 % Advanced Micro Devices (AMD) -3,4 % Target Corp (TGT) +3,8 % Quanta Services (PWR) -3,4 % Micron Technology (MU) +3,5 % Noble Energy (NBL) -3,1 % Filip Tvrdek, Fio banka, a.s.