Americké indexy při klidné seanci mírně ztrácí

06.06.2017 20:36

Wall Street zažívá klidné obchodování bez větších výkyvů a aktuálně přední indexy jen mírně ztrácí po předchozím (pátečním) posunu na nová historická maxima. Před kurzotvornými událostmi v tomto týdnu (zasedání ECB, volby ve Velké Británii) je na trhu patrná vyčkávací taktika s tendencemi k výběru krátkodobých zisků s ohledem na předchozí růst.To pomáhá „bezpečným přístavům“, tedy drahým kovům a dluhopisům k získávání půdy pod nohama a citelně zpevňují. Zlato při růstu 1,2% po více než půlleté přestávce „koketuje“ s hladinou 1300 USD/oz, na vyšší hladinu se posouvá i stříbro, když posiluje o 1,1% na 17,7 USD/oz. Zájem o dluhopisy stlačuje tržní výnosy, u referenčního 10letého vládního bondu registrujeme nejnižší výnos (2,135%) od prezidentských voleb, což nepomáhá finančnímu sektoru (-0,5%), který se nachází v čele dnešních poražených v rámci indexu S&P500. Nevede se ani průmyslovým společnostem (v souhrnu -0,4%) a sektoru zbytných statků (-0,6%). Naopak do zeleného teritoria se posunula cena ropy a aktuálně posiluje o 1,2% s návratem k hladině 48 USD/barel, posílající sektor energií na výsluní (+0,7%). Mírné zisky si připisují i telekomunikace (+0,3%). V rámci jednotlivých společností růstu dominují akcie výrobce procesorů a grafických karet AMD (AMD +8,6%) v návaznosti na optimistický projev technického ředitele na konferenci pořadané bankou BOAML ohledně procesorové produktové řady, která by měla lépe konkurovat produktům od Intelu. Na opačném konci spektra se naopak nachází maloobchodníci po varování řetězce Macy’s (M -7,5%) ohledně klesajících ziskových marží. Titul se propadá na nová mnohaletá minima a strhává dolů celý sektor. Bezmála 7% ztrácí Kohl’s (KSS). Prodejce obuvi Foot Locker (FL) pak registruje 4% pokles. Za zmínku stojí pokračující zisky a nová historická maxima technologických gigantů – Google, Microsoft, Apple, Amazon či v auto sektoru Tesla. Udrží přízeň investorů i v turbulentních dobách? Index S&P 500 -0,17 % na 2431,88 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Energie +0,7 % Zbytná spotřeba -0,6 % Telekomunikace +0,3 % Finanční sektor -0,5 % Informační technologie +0,1 % Průmysl -0,4 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Advanced Micro Devices (AMD) +8,6 % Macy's (M) -7,5 % Newmont Mining Corp (NEM) +3,7 % Kohl's Corp (KSS) -6,9 % PACCAR (PCAR) +3,7 % Fastenal (FAST) -5,3 % Tesoro Corp (TSO) +3,1 % Nordstrom (JWN) -4,3 % Freeport-McMoRan (FCX) +2,6 % Foot Locker (FL) -4,0 % David Lamač, Fio banka, a.s.