Americké indexy připisují slušné zisky

24.04.2017 20:16

Dow Jones +1,08 % na 20769,16 b.; S&P 500 +1,06 % na 2373,66 b.; Nasdaq Composite +1,19 % na 5980,902 b.Globální akciové trhy vstoupily do nového týdne prudkým růstem poté, co výsledek prezidentských voleb ve Francii přinesl úlevu a vlil investorům do žil chuť opět riskovat. Evropské indexy připsaly několikaprocentní zisky a rostly na dlouhodobá maxima, nejlépe se dařilo bankovnímu sektoru. Americké indexy navázaly na evropský optimismus a i díky slabšímu dolaru aktuálně připisují přes procento. Obecně pozornost přitahují spíše rizikovější sektory, nejlépe si vede technologický Nasdaq, daří se např. IT či biotechnologiím. Podobně jako v Evropě jsou tahounem růstu finanční společnosti, v rámci indexu S&P 500 je výše i surovinový sektor. Klesají naopak reality či telekomunikace. Z jednotlivých titulů lze zmínit např. výrobce hraček Hasbro (HAS +6,2 %), který meziročně zvýšil obrat o 2,2 % a reportoval EPS na úrovni 0,43 USD (oček. 0,38 USD). Naopak konkurent Mattel (MAT) dnes pouze prohloubil páteční ztrátu téměř 14 %. Dluhopisové výnosy vyspělých zemí dnes klesaly, výjimku tvořila díky povolebním pohybům pouze Francie a státy jižního křídla eurozóny. Zlato klesá o 0,7 %, dolar dnes na páru s eurem oslabuje o více než procento. Tento týden reportují v USA mnohé velké firmy, např. Alphabet, Microsoft, Amazon, Intel aj. Přehled zde. Donald Trump má ve středu zveřejnit nový daňový plán. Ve čtvrtek zasedá Evropská centrální banka a Bank of Japan. Druhé kolo francouzských prezidentských voleb se koná 7. května, do té doby je možné očekávat zvýšenou volatilitu zejména v evropském regionu. Index Dow Jones +1,08 % na 20769,16 b.Index S&P 500 +1,06 % na 2373,66 b.Index Nasdaq Composite +1,19 % na 5980,902 b. Index S&P 500 +1,06 % na 2373,66 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Finanční sektor +2,2 % Reality -1,3 % Základní materiály +1,3 % Telekomunikace -0,2 % Průmysl +1,2 % Utility +0,4 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna CR Bard (BCR) +20 % Becton Dickinson (BDX) -3,4 % Hasbro (HAS) +6,2 % Regency Centers Corp (REG) -3,4 % Xilinx (XLNX) +4,7 % Kimco Realty Corp (KIM) -3,1 % PVH Corp (PVH) +4,2 % GGP (GGP) -2,9 % Bank of America Corp (BAC) +4,1 % Realty Income Corp (O) -2,8 % Filip Tvrdek, Fio banka, a.s.