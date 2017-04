Americké indexy připsaly výrazné zisky

24.04.2017 22:06

Index Dow Jones +1,06 %, S&P 500 +1,08 %, Nasdaq Composite +1,24 %Americké indexy v pondělí připsaly vysoké zisky, nejvíce se dařilo technologickému Nasdaq composite (+1,24 %), Dow Jones i S&P 500 vzrostly svorně o více než procento. Obecně pozornost přitahovaly spíše rizikovější sektory, dařilo se např. IT či biotechnologiím. Tahounem růstu byl finanční sektor, v rámci indexu S&P 500 se rostly i surovinové společnosti. Nedařilo se naopak realitám či telekomunikacím. Dluhopisové výnosy vyspělých zemí rostly, zlato skončilo níže o 0,7 %, dolar na páru s eurem oslabil o 1,2 procenta. Index Dow Jones +1,06 % na 20765,23 b.Index S&P 500 +1,08 % na 2374,07 b.Index Nasdaq Composite +1,24 % na 5983,819 b. Index S&P 500 +1,08 % na 2374,07 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Finanční sektor +2,2 % Reality -0,9 % Průmysl +1,3 % Telekomunikace 0 % Informační technologie +1,3 % Utility +0,5 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna CR Bard (BCR) +20 % Becton Dickinson (BDX) -4,3 % Hasbro (HAS) +6,1 % Regency Centers Corp (REG) -3,3 % Xilinx (XLNX) +4,9 % GGP (GGP) -3,1 % PVH Corp (PVH) +4,4 % Kimco Realty Corp (KIM) -3,0 % Morgan Stanley (MS) +4,3 % Micron Technology (MU) -2,6 % Filip Tvrdek, Fio banka, a.s.