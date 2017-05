Americké indexy registrují mírné zisky, Apple před výsledky na historickém maximu

02.05.2017 20:26

Zámořské indexy se postupně přesunuly do kladných čísel a aktuálně mírně posilují s opětovným posunem technologického Nasdaqu na rekordní úrovně (6102,72b.). Historické maximum zdolává před dnešními čtvrtletními výsledky i technologická vlajková loď Apple (AAPL +0,6%) blížící se tržní kapitalizaci 800 mld. USD!Americké trhy následují pokračující pozitivní vývoj v Evropě, když souhrnný evropský benchmark Euro Stoxx 600 zaznamenal nejvyšší hodnotu od srpna 2015. Naopak opět se nedaří drahým kovům a stříbro (-0,3%) tak eviduje 12tý pokles v řadě s kumulativní ztrátou 9,2%. Pod tlak se vrátily i energie v čele s ropou (-1,3%), která se s posunem k hladině 48 USD/b přiblížila březnovým minimům díky rostoucímu stavu zásob v USA. V rámci indexu S&P500 se nejvíce daří informačním technologiím a průmyslovým společnostem (+0,4%), naopak v červených číslech se drží finanční sektor (-0,1%) a producenti nezbytných statků (-0,3%). Čtvrtletní výsledkové reporty zůstávají hlavní hybnou silou mezi konstituenty S&P500 indexu – svými výsledky přesvědčil investory maloobchodník s textilními doplňky Coach (COH +11%) či výrobce stavebních materiálů Martin Marietta (MLM+7,6%). Rozčarování se naopak po nepřesvědčivých výsledcích dostavilo u výrobce procesorů a grafických karet Advanced Micro Devices (AMD). Akcie odepisují přes 20% a rychle umazávají předchozí tučné zisky na pozadí vysokých očekávání vkládaných do nové produktové řady procesorů Ryzen, které mají konkurovat dominantnímu hráči – Intelu. Po dnešním závěru bude hlavní pozornost upřena na Apple, reportující svá čtvrtletní čísla. Konsenzus analytiků je nastaven na kvartální zisk 2,02 USD/a při tržbách 53,1 mld. USD (marže 38,7%). Prodeje klíčového produktu – iPhonu – by měly dosáhnout 52,2 mil. ks. Hotovostní polštář by měl dosáhnout 250 mld. USD! Pro toto čtvrtletí jsou pak očekávány tržby 45,7 mld. USD a profit 1,62 USD/a. Index S&P 500 +0,13 % na 2391,46 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Informační technologie +0,4 % Nezbytná spotřeba -0,3 % Průmysl +0,4 % Finanční sektor -0,1 % Reality +0,3 % Energie 0 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Coach (COH) +10 % Advanced Micro Devices (AMD) -19 % Martin Marietta Materials (MLM) +7,6 % Archer-Daniels-Midland (ADM) -8,1 % Cummins (CMI) +6,1 % Mosaic (MOS) -7,7 % Delta Air Lines (DAL) +4,1 % Emerson Electric (EMR) -5,4 % Vulcan Materials (VMC) +3,6 % BorgWarner (BWA) -4,0 % David Lamač, Fio banka, a.s.