Americké indexy rostou

26.07.2017 16:21

Index Dow Jones +0,59 % na 21740,13 b., Index S&P 500 +0,15 % na 2480,8 b., Index Nasdaq Composite +0,27 % na 6429,181 b. Index S&P 500 +0,15 % na 2480,8 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Telekomunikace +2,7 % Základní materiály -0,6 % Reality +0,4 % Zdravotní péče -0,2 % Utility +0,3 % Nezbytná spotřeba -0,1 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Advanced Micro Devices (AMD) +9,4 % Akamai Technologies (AKAM) -12 % Boeing (BA) +7,9 % Universal Health Services (UHS) -7,1 % AT&T (T) +4,7 % Wynn Resorts (WYNN) -6,7 % Ameriprise Financial (AMP) +4,3 % Juniper Networks (JNPR) -5,5 % Laboratory Corp of America Holdings (LH) +4,0 % Ulta Beauty (ULTA) -4,3 % Zdroj: BloombergFrantišek MašekFio banka, a.s.