Americké indexy rostou

14.08.2017 15:51

Index Dow Jones +0,61 % na 21991,9 b., Index S&P 500 +0,83 % na 2461,53 b., Index S&P 500 +0,83 % na 2461,53 b. Index Nasdaq Composite +0,96 % na 6316,63 b.Index Dow Jones +0,61 % na 21991,9 b.Index S&P 500 +0,83 % na 2461,53 b.Index Nasdaq Composite +0,96 % na 6316,63 b. Index S&P 500 +0,83 % na 2461,53 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Finanční sektor +1,3 % Utility +0,2 % Informační technologie +1,1 % Energie +0,3 % Reality +1 % Nezbytná spotřeba +0,5 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Advanced Micro Devices (AMD) +3,8 % Kimco Realty Corp (KIM) -1,2 % Micron Technology (MU) +3,5 % Netflix (NFLX) -1,1 % NVIDIA Corp (NVDA) +2,8 % Brighthouse Financial (BHF) -1,0 % Interpublic Group of Cos (IPG) +2,5 % Newmont Mining Corp (NEM) -0,9 % Lam Research Corp (LRCX) +1,9 % Citrix Systems (CTXS) -0,9 % Zdroj: BloombergJan KreglFio banka, a.s.