Americké indexy rostou, Dow Jones výjimkou

08.03.2017 16:06

S&P 500 +0,11 %; Nasdaq Composite +0,37 %; Dow Jones -0,03 %Index Dow Jones -0,03 % na 20919,04 b.Index S&P 500 +0,11 % na 2370,98 b.Index Nasdaq Composite +0,37 % na 5855,305 b. Index S&P 500 +0,11 % na 2370,98 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Finanční sektor +0,9 % Utility -1,4 % Zbytná spotřeba +0,3 % Reality -0,7 % Informační technologie +0,3 % Energie -0,4 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna H&R Block (HRB) +15 % Urban Outfitters (URBN) -7,5 % TripAdvisor (TRIP) +3,9 % Realty Income Corp (O) -2,4 % Citigroup (C) +3,0 % PPL Corp (PPL) -2,2 % NVIDIA Corp (NVDA) +2,3 % Under Armour (UAA) -2,2 % QUALCOMM (QCOM) +2,3 % NRG Energy (NRG) -1,8 % Filip Tvrdek, Fio banka, a.s.