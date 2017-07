Americké indexy rostou o sedm desetin procenta

12.07.2017 16:01

Index Dow Jones +0,69 %; Index S&P 500 +0,7 %Index Dow Jones +0,69 % na 21556,72 b.Index S&P 500 +0,7 % na 2442,6 b.Index Nasdaq Composite +0,78 % na 6241,562 b. Index S&P 500 +0,7 % na 2442,6 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Reality +1,5 % Finanční sektor +0 % Energie +1,1 % Telekomunikace +0,7 % Utility +1 % Informační technologie +0,7 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna NRG Energy (NRG) +19 % Harley-Davidson (HOG) -1,4 % Fastenal (FAST) +4,2 % Morgan Stanley (MS) -1,2 % Seagate Technology (STX) +3,6 % Kimberly-Clark Corp (KMB) -1,2 % AutoNation (AN) +3,6 % Bank of America Corp (BAC) -1,1 % United Continental Holdings (UAL) +2,8 % Citizens Financial Group (CFG) -0,9 % Filip TvrdekFio banka, a.s.