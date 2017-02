Americké indexy se stahují z historických maxim, Dow Jones výjimkou

22.02.2017 19:50

S&P 500 -0,11 %; Nasdaq Composite -0,1 %; Dow Jones +0,12 %Americké akciové indexy ustoupily z historických maxim, výjimku tvoří pouze bluechipový Dow Jones který je tažen výše akciemi Dow Chemical (DOW). Evropský regulátor schválil fúzi chemických gigantů Du Pont a Dow Chemical, akcie společností dnes rostly o pět procent. Společnosti však stále čekají na verdikt zejména amerických úřadů. Problematický je hlavně byznys týkající se zemědělství. Solidní výsledky dnes představil Garmin (GRMN +5,8 %), výrazně překonal odhad trhu jak z hlediska zisku (EPS 0,73 USD na akcii vs. oček. 0,58 USD ) tak obratu. Investory také potěšila zpráva, že společnost si vybrala ke spolupráci automobilka BMW. Garmin se bude podílet na jejích infotainment systémech. Po uzavření trhů dnes bude reportovat Tesla (TSLA), L Brands (LB) či HP. Trhy dnes čekají zejména na vydání minutes ze zasedání Fedu na přelomu ledna a února. Investoři budou hledat zejména indicie ohledně dalšího zvyšování sazeb, nejbližší možný termín je údajně stále březnové zasedání (14. - 15. 3.). Eurodolar se pohybuje na úrovni 1,053, poté co se v průběhu dne dotkl hranice 1,050. Z amerických dat dnes vyšly údaje ohledně nemovitostního trhu, a to index žádostí o hypotéky MBA a prodeje existujících domů za leden. Bezpečná aktiva se v průběhu americké seance pohybují v červeném, dluhopisové výnosy rostou, zlato klesá. Index Dow Jones +0,12 % na 20767,06 b.Index S&P 500 -0,11 % na 2362,77 b.Index Nasdaq Composite -0,1 % na 5859,95 b. Index S&P 500 -0,11 % na 2362,77 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Základní materiály +0,6 % Energie -0,9 % Zdravotní péče +0,1 % Reality -0,7 % Informační technologie +0,1 % Průmysl -0,5 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Garmin (GRMN) +8,1 % Newfield Exploration (NFX) -7,7 % Dow Chemical (DOW) +5,0 % First Solar (FSLR) -6,8 % EI du Pont de Nemours (DD) +4,3 % Newmont Mining Corp (NEM) -5,2 % Bristol-Myers Squibb (BMY) +2,6 % Concho Resources (CXO) -5,0 % VF Corp (VFC) +2,3 % Kroger (KR) -3,2 % Filip Tvrdek, Fio banka, a.s.