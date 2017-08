Americké indexy smazaly ztráty z počátku seance

29.08.2017 20:31

Americký trh se dnes probudil do obnovené nejistoty z důvodu hrozby Severní Koreje. Na openu hlavní indexy odepisovaly až šest desetin procenta, dolar oslaboval výrazně nad hranici 1,20 za euro. V průběhu seance se však dařilo ztráty umazat, pomohly k tomu především technologické tituly nebo průmysl.Počáteční šok se dařilo odbourat poměrně rychle, investoři evidentně nevěří v další prohloubení krize i přes závažnost incidentu. „Bezpečné přístavy“ zlato a dluhopisy však udržely mírné zisky. Americké výnosy dnes byly nejníže v letošním roce. Japonský jen a švýcarský frank sílily. Výsledková sezona je u konce, firemní reporty přicházejí již jen poskrovnu. Přes solidní čísla (a zlepšení výhledu) dnes klesal maloobchodní prodejce Best Buy po značně skeptickém vyjádření CEO Jolyho (obava z Amazonu). Významnou zprávou byla včerejší akvizice v podání společnosti Gilead, dnes pokračovaly v růstu i konkurenční společnosti (JUNO, SGMO), index Nasdaq Biotechnology připisuje pětinu procenta. Po prvotním šoku z vypálené rakety KLDR nad Japonsko přišlo uklidnění i na politické scéně ke kterému přispěli relativně klidnou rétorikou spojenci ohrožených zemí. Americký prezident Trump sdělil, že na stole jsou „všechny možnosti“, asijské mocnosti volaly po zpřísnění ekonomických sankcí, tlaku Číny a svolání mimořádného shromáždění Rady bezpečnosti OSN. Japonský premiér Abe však označil akci za bezprecedentní, vážnou a představující hrozbu. Americký dolar v průběhu seance maže ztráty, aktuálně na úrovni 1,199 za euro, energetické komodity jsou ovlivněny stále trvající hrozbou hurikánu Harvey. Zlato a dluhopisy postupně korigují zisky. Index Dow Jones +0,13 % na 21837,32 b.Index S&P 500 +0,01 % na 2444,47 b.Index Nasdaq Composite +0,22 % na 6296,891 b. Index S&P 500 +0,01 % na 2444,47 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Průmysl +0,4 % Základní materiály -0,6 % Informační technologie +0,3 % Finanční sektor -0,5 % Nezbytná spotřeba +0,3 % Telekomunikace -0,4 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna United Rentals (URI) +4,0 % Best Buy (BBY) -12 % Coty (COTY) +2,8 % Under Armour (UAA) -3,5 % United Technologies Corp (UTX) +2,2 % Under Armour (UA) -3,1 % Brown-Forman Corp (BF/B) +2,2 % NIKE (NKE) -2,5 % Jacobs Engineering Group (JEC) +2,1 % Freeport-McMoRan (FCX) -2,3 % Filip Tvrdek, Fio banka, a.s.Filip Tvrdek, Fio banka, a.s.