Americké indexy smíšeně kolem nuly

28.08.2017 20:00

Situací ve Spojených státech nadále hýbe dění kolem hurykánu Harvey. V reakci na pokles cen ropy klesá energetický sektor a nižší výnosy tlačí dolů i akcie finančních společností. Naopak se daří zdravotnickému sektoru.Hlavní americké indexy se v úvodní den nového týdne obchodují smíšeně kolem nuly. Index Dow Jones ztrácí 0,11 %, zatímco širší S&P 500 0,08 %. Naopak technologický Nasdaq mírně roste o 0,17 %. Spojenými státy nadále hýbe dění kolem hurykánu Harvey. Podle agentury Bloomberg se materiální ztráty budou vyčíslovat v desítkách miliard dolarů. Hurykán si již vyžádal i lidské oběti. Přírodní katastrofa se promítá i do cen ropy, jelikož zapříčinila výpadek rafinérií na pobřeží Texasu, cena ropných destilátů rostla o jednotky procent a cenové pohyby se přelily i do cen ropy. Rozdíl cen ropy WTI a Brent se dnes dostal na nejvyšší úroveň od srpna 2015. Ropa Brent v odpoledních hodinách rostla, v současné chvíli však klesá o 0,60 % na 51,81 dolarů za barel. Cena ropy WTI rozšířila odpolední pokles a klesá o 1,60 % na 46,37 dolarů za barel. Některé společnosti jako například ExxonMobil či Royal Dutch Shell zavřely své rafinérie. Vývoj ceny ropy nepomáhá energetickému sektoru, který je tak nejslabší z celého indexu S&P 500. Klesající výnosy tlačí dolů i finanční sektor. Výnos desetiletého amerického vládního bondu se dostal pod hranici 2,16 %. Klesá i sektor realit, naopak se daří sektoru zdravotní péče a mírněji posléze informačním technologiím. Z jednotlivých společností stojí za zmínku dění kolem firmy Expedia. Akcie online poskytovatele cestovních služeb ztrácejí 4,2 % po zprávě o tom, že dosavadní CEO firmy pravděpodobně přejde do Uberu. Hurykán Harvey posílá dolů akcie těžaře ropy a plynu z břidlic Chesapeake Energy (-4,8 %). Firma uvedla, že kvůli bouři zastaví vrtání a dokončení dvou nových studní. Naopak rostou akcie společnosti Gilead Sciences (+2,4 %) po zprávě o tom, že firma kupuje společnost Kite Pharma za 11 mld. USD. Z makroekonomických dat byl dnes zveřejněn Index výrobní aktivity dallaského Fedu za srpen, který naplnil očekávání trhu. Velkoobchodní zásoby pak podle předběžných údajů meziměsíčně vzrostly o 0,4 %. Index S&P 500 -0,08 % na 2441,02 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Zdravotní péče +0,6 % Energie -0,8 % Informační technologie +0,2 % Finanční sektor -0,6 % Zbytná spotřeba +0 % Reality -0,6 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Newmont Mining Corp (NEM) +3,4 % Chesapeake Energy Corp (CHK) -4,8 % Andeavor (ANDV) +3,4 % Expedia (EXPE) -4,2 % Biogen (BIIB) +2,8 % Autodesk (ADSK) -4,2 % Gilead Sciences (GILD) +2,4 % Anadarko Petroleum Corp (APC) -3,4 % CH Robinson Worldwide (CHRW) +2,3 % Helmerich & Payne (HP) -3,3 % Zdroj: Bloomberg František Mašek, Fio banka, a.s.František Mašek, Fio banka, a.s.