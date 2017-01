Americké indexy uzavřely se ztrátami

17.01.2017 22:36

I přes růstové snahy v závěru seance uzavřely hlavní indexy v záporném teritoriu. Nedařilo se především finančnímu sektoru, který oslabil o 2,3% ruku v ruce s ustupujícími tržními výnosy z předchozích více než 2letých maxim (2,6%). Pozitivní vývoj naopak zaznamenaly utility (+1,2%) a producenti statků každodenní spotřeby (+1,3%). Slábnoucí dolar současně zvyšuje atraktivitu drahých kovů. Ty pokračovaly ve svém růstu v čele se stříbrem (+2,4%), zlato se pak odpoutalo od mety 1200 USD/oz a končilo se ziskem 1,1% na bezmála 1216 USD/oz.Závěrečné hodnoty: Index Dow Jones -0,3 % na 19826,77 b.Index S&P 500 -0,3 % na 2267,89 b.Index Nasdaq Composite -0,63 % na 5538,727 b. Index S&P 500 -0,3 % na 2267,89 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Nezbytná spotřeba +1,3 % Finanční sektor -2,3 % Utility +1,2 % Průmysl -0,8 % Reality +0,8 % Zdravotní péče -0,4 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Noble Energy (NBL) +7,1 % Comerica (CMA) -6,5 % PVH Corp (PVH) +6,2 % Navient Corp (NAVI) -6,4 % NRG Energy (NRG) +5,1 % Regions Financial Corp (RF) -6,1 % Mattel (MAT) +4,7 % Citizens Financial Group (CFG) -6,0 % Ralph Lauren Corp (RL) +3,8 % Zions Bancorporation (ZION) -4,7 % David LamačFio banka, a.s.