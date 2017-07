Americké indexy v mírném poklesu, dolar zůstává pod tlakem

21.07.2017 20:20

Index Dow Jones -0,23 %; S&P 500 -0,15 %Americké indexy se v pátek pohybují v mírném záporu, S&P 500 odepisuje 0,23 %, Nasdaq Composite 0,16 %. Rostou utility či finance a klesá energetika a průmysl v návaznosti na pokles cen ropy. Z pohledu výsledků byl uplynulý týden poměrně bohatý a ne jinak tomu bylo v pátek. Čísla prezentoval Microsoft, po zklamání se propadal koncern GE a dařilo se např. skupině Honeywell. Do popředí se však opět začíná dostávat politická situace v USA, jak jinak než v Bílém domě. Šéf FBI Mueller rozšířil vyšetřování prezidenta Trumpa i na záležitosti týkající se jeho byznysu. Deník New York Times přinesl zprávu, že Trumpův tiskový mluvčí Sean Spicer rezignoval po schůzce prezidenta s finančníkem Anthonym Scaramuccim jako jeho potenciálním nástupcem. Hlavním tématem týdne však byl bezpochyby vývoj na eurodolaru. Euro zažívá rally podpořenou rétorikou ECB, růstem výnosů nebo pochybnostmi investorů nad ekonomickými plány Trumpovy administrativy. Samotný měnový pár je nejvýše od ledna 2015. Ropa dnes klesá o více než dvě procenta po zprávách o dodávkách zemí OPEC, které naznačují nejvyšší měsíční output za letošní rok. Zlato zažívá mírný vzestup nad hranici 1250 USD/unce. Index Dow Jones -0,23 % na 21561,45 b.Index S&P 500 -0,15 % na 2469,72 b.Index Nasdaq Composite -0,16 % na 6379,736 b. Index S&P 500 -0,15 % na 2469,72 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Utility +0,2 % Energie -0,7 % Nezbytná spotřeba +0,1 % Průmysl -0,4 % Telekomunikace +0 % Informační technologie -0,3 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Capital One Financial Corp (COF) +8,1 % Helmerich & Payne (HP) -4,2 % Cintas Corp (CTAS) +7,8 % Intuitive Surgical (ISRG) -4,1 % E*TRADE Financial Corp (ETFC) +4,7 % Huntington Bancshares (HBAN) -3,4 % Moody's Corp (MCO) +4,7 % General Electric (GE) -3,2 % Synchrony Financial (SYF) +4,3 % BorgWarner (BWA) -3,0 % Filip Tvrdek, Fio banka, a.s.