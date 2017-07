Americké indexy v mírném růstu

14.07.2017 15:56

Index S&P 500 +0,19 %; Index Dow Jones +0,1 %Index Dow Jones +0,1 % na 21574,82 b.Index S&P 500 +0,19 % na 2452,41 b.Index Nasdaq Composite +0,27 % na 6291,479 b. Index S&P 500 +0,19 % na 2452,41 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Utility +0,8 % Finanční sektor -0,9 % Reality +0,7 % Telekomunikace +0,1 % Nezbytná spotřeba +0,6 % Zbytná spotřeba +0,1 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna NetApp (NTAP) +4,0 % F5 Networks (FFIV) -5,0 % Ulta Beauty (ULTA) +3,4 % Wynn Resorts (WYNN) -3,7 % Gap (GPS) +3,1 % JPMorgan Chase (JPM) -2,3 % Ross Stores (ROST) +2,8 % Wells Fargo (WFC) -2,2 % Best Buy (BBY) +2,1 % Bank of America Corp (BAC) -2,2 % Filip TvrdekFio banka, a.s.