Americké indexy v mírných ztrátách

07.03.2017 22:11

Zámořské trhy v závěru nedokázaly zvrátit negativní bilanci a uzavřely tak v záporném teritoriu s mírnými ztrátami.Nakonec nejhorší výsledek zaznamenal energetický sektor (-0,9%) poté, co se ropa přesunula do záporných hodnot a zemní plyn ztratil 2,5%. Nedařilo se též telekomunikacím a zdravotnictví (shodně -0,7%). Informační technologie končily jediné symbolicky v zeleném (+0,1%). Závěrečné hodnoty: Index Dow Jones -0,15 % na 20923,73 b.Index S&P 500 -0,3 % na 2368,3 b.Index Nasdaq Composite -0,26 % na 5833,929 b. Index S&P 500 -0,3 % na 2368,3 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Informační technologie +0,1 % Energie -0,9 % Utility +0 % Telekomunikace -0,7 % Nezbytná spotřeba -0,1 % Zdravotní péče -0,7 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Humana (HUM) +2,1 % Frontier Communications Corp (FTR) -6,3 % Viacom (VIAB) +1,8 % Southwestern Energy (SWN) -4,2 % Albemarle Corp (ALB) +1,6 % Express Scripts Holding (ESRX) -3,7 % PulteGroup (PHM) +1,5 % Signet Jewelers (SIG) -3,6 % F5 Networks (FFIV) +1,5 % Hess Corp (HES) -3,2 % David Lamač, Fio banka, a.s.