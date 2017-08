Americké indexy v úterý rostou

01.08.2017 20:11

V úterý rostou všechny tři hlavní americké indexy. Nejlépe si vede Dow Jones, který tak míří za další rekordní hodnotu. Posilují i S&P 500 a mírněji posléze technologický Nasdaq.Po včerejších smíšených výsledcích se americké indexy ve středu pohybují v kladných číslech. Tradiční Dow Jones je na nejlepší cestě k další rekordní uzavírací hodnotě. Po včerejších poklesech se mírně v pozitivním teritoriu pohybují i širší S&P 500 a technologický Nasdaq. Rostou finanční společnosti a utility, naopak se nedaří průmyslovým firmám. V rámci širšího indexu S&P 500 si prozatím nejlépe vede finanční sektor, a to i přes dnešní pokles amerických výnosů. Velké americké banky se pohybují u hladiny 1% růstu. Nejlépe si vede Bank of America (+1,4 %), naopak nejmírněji posilují akcie Morgan Stanley (+0,8 %). Daří se také defenzivním utilitám a telekomunikačním společnostem. Naopak v záporných číslech se pohybuje průmyslový sektor. Mírně v záporu je také sektor energetických firem poté, co ropa dnes po včerejším růstu klesá opět pod hladinu 50 dolarů za barel. V současné chvíli se cena WTI pohybuje kolem úrovně 49 dolarů za barel. Nepatrně v záporu se pohybuje také sektor zdravotní péče. Dnes před otevřením trhu reportoval výsledky za druhý kvartál farmaceutický Pfizer. Firma vykázala tržby mírně pod konsensem analytiků oslovených agenturou Bloomberg. Naopak očištěný zisk na akcii odhad trhu překonal. Slabší než očekávané výsledky na úrovni tržeb firma v prohlášení vysvětluje slabší poptávkou po léku Enbrel, který je používaný proti revmatoidní artritidě. Klesající poptávka se promítla také u vakcíny Prevnar, která je užívána na iněmocnění zápalu plic. Pfizer spolu s kvartálními výsledky poupravil výhled pro fiskální rok, když z předchozího rozmezí 2,50 až 2,60 dolarů firma zúžila hranici projekce na úrovni EPS na 2,54 dolarů až 2,60 dolarů na akcii. Akcie farmaceutické společnosti se dnes pohybují mírně v kladných číslech. Naopak v návaznosti na kvartální report výrazně odepisují akcie oděvní společnosti Under Armour (UA; -9,5 %), které se tak drží na samém chvostu indexu S&P 500. Firma vykázala ztrátu 0,03 dolaru na akcii, což je o tři centy méně než očekávali analytici v konsensu. Tržby byly taktéž mírně nad odhady trhu. Firma však snížila celoroční výhled, když nově projektuje tržby za fiskální rok v růstu o 9 % až 11 %. Předchozí výhled se pohyboval na o 2 p.b., resp. o 1. p. b. výše mezi 11% a 12% růstem. Firma tento krok odůvodňuje zejména situací na trhu v Severní Americe, kde vliv silné konkurence a následných slev tlačí tržby dolů. Z makroekonomických dat stojí za pozornost zejména Index nákupních manažerů Markit, který v červenci zůstal dle očekávání na 53,2 b. značícíh pozitivní vývoj. Sledovaný byl taktéž Index jádrových výdajů na osobní spotřebu, jakožto klíčový inflační indikátor pro Fed. Ten meziročně v červnu vzrostl o 1,5 % při mírně nižším očekávání růstu ve výši 1,4 %. Index S&P 500 +0,24 % na 2476,14 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Finanční sektor +0,7 % Průmysl -0,4 % Utility +0,6 % Energie -0,1 % Telekomunikace +0,5 % Zdravotní péče -0,1 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Xylem (XYL) +4,3 % Under Armour (UA) -9,5 % Air Products & Chemicals (APD) +4,3 % Under Armour (UAA) -8,7 % SCANA Corp (SCG) +4,3 % Mosaic (MOS) -7,6 % Xerox Corp (XRX) +4,2 % Cummins (CMI) -7,1 % Royal Caribbean Cruises (RCL) +3,8 % Eaton Corp (ETN) -6,5 % Zdroj: BloombergFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.