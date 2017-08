Americké indexy v úterý uzavřely smíšeně na nule

15.08.2017 22:16

Dow Jones uzavřel mírně v kladném. Naopak širší S&P 500 a technologický Nasdaq nepatrně odepsaly. Nedařilo se sektorům telekomunikací a zbytné spotřeby. Nejlépe si vedly defenzivní utility a sektor nezbytené spotřeby.Hlavní americké indexy uzavřely úterní obchodní seanci smíšeně na nule. Zatímco Dow Jones skončil mírně v plusu, když si připsal 0,02 %, širší index Index S&P 500 oslabil o nepatrných 0,05 %. Technologický Nasdaq posléze odepsal o něco více, když oslabil o 0,11 %. Nedařilo se zejména sektoru telekomunikací, oslaboval i sektor zbytné spotřeby. Naopak plusovou seanci zažily defenzivní utility, sektor nezbytné spotřeby či finanční sektor. Tomu pomáhal růst výnosů amerických dluhopisů po zveřejnění makro dat ohledně maloobchodních tržeb. Ty v červenci meziročně vzrostly o 0,6 % při očekává 0,3 %. V reakci na to posiloval dolar, který se na pár s eurem dostal k hranici 1.1740 EUR/USD. Z jednotlivých společností nejvýrazněji odepsala Advance Auto Parts (AAP; -20 %) poté, co zveřejnila zhoršení výhledo pro fiskální rok. Na opačném konci indexu S&P 500 uzavřela společnost Wynn Resorts (WYNN; +6,3 %), která se dnes dočkala zvýšeného doporučení od Deutsche Bank. Prodejce vybavení Home Depot (DH; -2,8 %) pro domácnost dnes příjemně překvapil kvartálními výsledky, i přesto však akcie firmy uzavřely v záporném teritoriu. O mnoho výrazněji po výsledcích oslabil výrobce luxusních kabelek a doplňků Coach (COH; -15 %). Závěrečné hodnoty jednotlivých indexů: Index Dow Jones +0,02 % na 21998,99 b.Index S&P 500 -0,05 % na 2464,61 b.Index Nasdaq Composite -0,11 % na 6333,013 b. Index S&P 500 -0,05 % na 2464,61 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Utility +0,5 % Telekomunikace -1 % Nezbytná spotřeba +0,5 % Zbytná spotřeba -0,9 % Informační technologie +0,2 % Energie -0,4 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Wynn Resorts (WYNN) +6,3 % Advance Auto Parts (AAP) -20 % Synchrony Financial (SYF) +4,5 % Coach (COH) -15 % Range Resources Corp (RRC) +4,2 % CenturyLink (CTL) -6,2 % Discover Financial Services (DFS) +2,3 % Signet Jewelers (SIG) -4,8 % Align Technology (ALGN) +2,2 % Foot Locker (FL) -4,5 % Zdroj: BloombergFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.