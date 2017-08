Americké indexy v úterý uzavřely v kladných hodnotách, Dow Jones opět na maximech

01.08.2017 22:16

Všechny tři hlavní americké indexy dnes posílily. Nejlépe si vedl tradiční Dow Jones, který uzavřel na nových maximech. Rostl i S&P 500 a technologický Nasdaq. Dařilo se finančním společnostem, naopak mírně klesal průmyslový sektor a sektor zdravotní péče.Americké hlavní indexy zakončily úterní obchodní seanci v kladných číslech. Index Dow Jones se nadále přibližuje hranici 22 tisíc bodů, když dnešním růstem o 0,33 % opět uzavřel na novém maximu. O něco mírněji posiloval širší index S&P 500, který si připsal 0,24 %. Technologický Nasdaq pak vzrostl o 0,23 %. V rámci indexu S&P 500 se i přes pokles výnosů amerických dluhopisů dařilo finančnímu sektoru. V kladných číslech uzavřel také sektor defenzivních utilit a realitní sektor. Po minulých ztrátách dnes posílil i sektor informačních technologií. Naopak se nedařilo průmyslovému sektoru, nepatrně v záporu uzavřel i sektor zdravotní péče. Dnes před otevřením trhu reportoval výsledky za druhý kvartál farmaceutický Pfizer. Firma vykázala tržby mírně pod konsensem analytiků, přičemž očištěný zisk na akcii naopak odhad trhu překonal. Farmaceutická firma nakonec uzavřela mírně v záporu (PFE; -0,1 %). Naopak v návaznosti na kvartální report a snížený výhled výrazně odepsaly akcie oděvní společnosti Under Armour (UA; -11 %), které se tak usadily na samém chvostu indexu S&P 500. Naopak nejrůstovější akcií byl po dobrých číslech a zúženém výhledu EPS za druhý kvartál Xerox (XRX; +5,5 %). Ropa se opět dostala pod hladinu 50 dolarů za barel. Cena americké lehké ropy WTI se během obchodní senace pohybovala kolem hranice 49 dolarů za barel. Dolar po smíšených makro datech z americké ekonomiky posiloval, na páru s eurem posílil o 0,35 % na 1,1799 EUR/USD. Závěrečné hodnoty: Index Dow Jones +0,33 % na 21963,92 b.Index S&P 500 +0,24 % na 2476,35 b.Index Nasdaq Composite +0,23 % na 6362,938 b. Index S&P 500 +0,24 % na 2476,35 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Finanční sektor +0,8 % Zdravotní péče -0,2 % Informační technologie +0,5 % Průmysl -0,2 % Utility +0,5 % Nezbytná spotřeba -0,1 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Xerox Corp (XRX) +5,5 % Under Armour (UA) -11 % SCANA Corp (SCG) +5,0 % Under Armour (UAA) -9,8 % Air Products & Chemicals (APD) +5,0 % IDEXX Laboratories (IDXX) -6,8 % Xylem (XYL) +4,5 % Martin Marietta Materials (MLM) -6,5 % Rockwell Collins (COL) +4,2 % Cummins (CMI) -6,5 % Zdroj: BloombergFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.