Americké indexy v záporu

29.08.2017 16:06

Index Dow Jones -0,23 % na 21757,35 b., Index S&P 500 -0,34 % na 2435,88 b., Index Nasdaq Composite -0,39 % na 6258,777 b.Maloobchodní řetězec Best Buy výrazně ztrácí poté, co CEO společnosti Hubert Joly řekl, že dnešní dobré výsledky za druhý kvartál nejsou v dlouhodobějším horizontu udržitelné. Index S&P 500 -0,34 % na 2435,88 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Reality +0,3 % Finanční sektor -1 % Utility +0,2 % Základní materiály -0,7 % Nezbytná spotřeba +0,1 % Energie -0,5 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Coty (COTY) +2,6 % Best Buy (BBY) -8,4 % Raytheon (RTN) +1,4 % Freeport-McMoRan (FCX) -3,8 % Brown-Forman Corp (BF/B) +1,3 % Under Armour (UAA) -2,6 % United Rentals (URI) +1,2 % Discovery Communications (DISCA) -2,6 % Lockheed Martin Corp (LMT) +0,9 % Under Armour (UA) -2,5 % Zdroj: BloombergFrantišek MašekFio banka, a.s.