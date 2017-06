Americké indexy zakončily bez výrazných změn

16.06.2017 22:06

Dow Jones +0,11 %; S&P 500 +0,03 %; Nasdaq Composite -0,22 %Americké indexy v pátek zakončily bez větších změn, S&P 500 připsal tři setiny procenta, v poklesu pokračoval technologický Nasdaq, který byl v uplynulém týdnu jako na houpačce a zaznamenal tak druhou týdenní ztrátu za sebou. Z hlediska sektorů rostly utility a energetika v návaznosti na mírný růst ceny ropy. Výrazně klesala naopak nezbytná spotřeba - retailový segment v souvislosti s nově oznámenou akvizicí řetězce Whole Foods Market Amazonem. Dolar dnes po datech oslabil, na páru s eurem korigoval čtvrteční zisky (EURUSD +0,5 %), zlato se nadále pohybuje pod tlakem (zakončilo na 1254 USD/unce) a ropa WTI byla v pátek po nejhorším týdnu od srpna 2015 mírně výše, na 44,7 USD/barel (+0,7 %). Index Dow Jones +0,11 % na 21382,71 b.Index S&P 500 +0,03 % na 2433,09 b.Index Nasdaq Composite -0,22 % na 6151,758 b. Index S&P 500 +0,03 % na 2433,09 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Energie +1,7 % Nezbytná spotřeba -1 % Utility +0,5 % Informační technologie -0,2 % Základní materiály +0,4 % Telekomunikace -0,1 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Whole Foods Market (WFM) +30 % Kroger (KR) -11 % Occidental Petroleum Corp (OXY) +4,0 % Costco Wholesale Corp (COST) -7,2 % Murphy Oil Corp (MUR) +4,0 % Target Corp (TGT) -6,1 % ONEOK (OKE) +3,8 % Kimco Realty Corp (KIM) -6,0 % Apache Corp (APA) +3,6 % AutoNation (AN) -6,0 % Filip TvrdekFio banka, a.s.