Americké indexy zakončily v záporu

23.08.2017 22:06

Index S&P 500 -0,35 %; Dow Jones -0,4 %Americké indexy ve středu klesaly zejména kvůli růstu napětí na politické scéně (prezident Trump vs. Kongres), index S&P 500 ztrácel poprvé ve třech dnech a odepsal 0,35 %, podobně na tom byl i Dow Jones a Nasdaq Composite. Nejvíce rostly reality, ztrácela naopak zdravotní péče. Zlato dnes přidalo půl procenta, dolar zakončil v blízkosti 1,18 USD za euro (+0,5 %), dluhopisové výnosy převážně klesaly. Index Dow Jones -0,4 % na 21812,61 b.Index S&P 500 -0,35 % na 2444,01 b.Index Nasdaq Composite -0,3 % na 6278,406 b. Index S&P 500 -0,35 % na 2444,01 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Reality +1 % Průmysl -0,9 % Energie +0,4 % Zbytná spotřeba -0,8 % Utility +0,3 % Zdravotní péče -0,7 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Foot Locker (FL) +6,1 % Omnicom Group (OMC) -6,7 % Xilinx (XLNX) +4,1 % Interpublic Group of Cos (IPG) -6,0 % GGP (GGP) +2,9 % Coty (COTY) -5,1 % CenturyLink (CTL) +2,9 % Stryker Corp (SYK) -4,7 % Simon Property Group (SPG) +2,8 % Seagate Technology (STX) -3,9 % Filip TvrdekFio banka, a.s.