Americké společnosti Google hrozí pokuta 1 mld. USD

27.06.2017 11:30

Tento týden se očekává rozhodnutí Evropské komise ohledně udělení pokuty 1 mld. USD. Googlu hrozí tato pokuta z důvodu zneužívání dominantního postavení v online vyhledávání.Evropská komise již v roce 2015 obvinila Google, že při vyhledávání zvýhodňuje ve výsledcích na předních místech Google Shopping, kde srovnává nabídky online cen. Očekává se, že by evropská komise měla společnosti Google tuto pokutu udělit. Pokuta 1 mld. USD by byla nejvyšší pokuta, kterou Evropská komise za zneužití dominantního postavení kdy udělila. Pokuta v podobné výši byla v roce 2009 udělena komisí další americké firmě Intel za nezákonné vytlačování konkurence z trhu. Rozhodnutí v neprospěch Googlu by mohlo způsobit vlnu rozhořčení ve Spojených státech, kde je rozšířený pocit, že si Evropská komise zasedla na americké technologické firmy. Podle Financial Times ale od roku 2010 americké firmy tvoří jen 15 % případů, kde se Evropská komise rozhodla v jejich neprospěch, zatímco evropské firmy tvoří skoro dvě třetiny. Rozhodnutí Evropské komise by mohlo vytvořit precedent pro budoucí rozhodnutí antimonopolních orgánů v jiných částech světa. Akcie společnosti Google včera uzavřely na 972,09 USD. Alphabet Inc (GOOGL) na 972,09 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 665,1 P/E 32,8 Vývoj za letošní rok (%) +22,7 Očekávané P/E 23,4 52týdenní minimum (USD) 672,7 Prům. cílová cena (USD) 1066 52týdenní maximum (USD) 1008,61 Dividendový výnos (%) -- Zdroj: The Financial Times, Hospodářské Noviny, BloombergRáchel Kopúnová, Fio banka, a.s.