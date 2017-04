Americké trhy klesají

Index S&P 500 odepisuje 0,37 %, nejvíce klesá IT sektor a finanční společnosti.Index Dow Jones -0,2 % na 20617,18 b.Index S&P 500 -0,37 % na 2348,34 b.Index Nasdaq Composite -0,48 % na 5852,656 b. Index S&P 500 -0,37 % na 2348,34 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Reality +0,1 % Informační technologie -0,7 % Nezbytná spotřeba -0,1 % Finanční sektor -0,4 % Utility -0,2 % Energie -0,4 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Illumina (ILMN) +3,0 % United Continental Holdings (UAL) -3,3 % Western Digital Corp (WDC) +1,6 % QUALCOMM (QCOM) -2,9 % Seagate Technology (STX) +1,3 % JB Hunt Transport Services (JBHT) -2,8 % American Tower Corp (AMT) +1,0 % Qorvo (QRVO) -2,5 % Akamai Technologies (AKAM) +0,8 % Franklin Resources (BEN) -2,4 % Filip TvrdekFio banka, a.s.