Americké trhy končí týden s mírnými ztrátami

28.04.2017 22:16

Zámořské akcie dnes mírně oslabily. Za celý týden jsou však téměř 1,5% výše. Dnu dominovaly reportované výsledky jednotlivých společností, kdy vládl zejména Alphabet (Google), který vytáhl vzhůru sektor IT. Oslaboval sektor telekomunikací a banky.Index Dow Jones -0,19 % na 20940,51 b.Index S&P 500 -0,19 % na 2384,2 b.Index Nasdaq Composite -0,02 % na 6047,606 b. Index S&P 500 -0,19 % na 2384,2 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Informační technologie +0,3 % Telekomunikace -1,1 % Zdravotní péče +0,2 % Finanční sektor -0,9 % Energie +0,1 % Základní materiály -0,7 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Cerner Corp (CERN) +8,0 % Synchrony Financial (SYF) -16 % Royal Caribbean Cruises (RCL) +6,3 % Host Hotels & Resorts (HST) -6,8 % Regeneron Pharmaceuticals (REGN) +5,8 % VF Corp (VFC) -5,6 % Alphabet (GOOGL) +4,1 % KLA-Tencor Corp (KLAC) -5,0 % Alphabet (GOOG) +3,9 % Alliance Data Systems Corp (ADS) -4,3 % Martin VarechaFio banka, a.s.