Americké trhy obchodují smíšeně; klesá energetický a spotřební sektor

Index Dow Jones -0,05 % na 19816,81 b.Index S&P 500 +0,06 % na 2269,22 b.Index Nasdaq Composite +0,12 % na 5545,336 b. Index S&P 500 +0,06 % na 2269,22 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Základní materiály +0,4 % Energie -0,5 % Průmysl +0,3 % Zbytná spotřeba -0,3 % Nezbytná spotřeba +0,3 % Telekomunikace -0,2 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Fastenal (FAST) +5,1 % Target Corp (TGT) -5,0 % Western Digital Corp (WDC) +2,3 % Northern Trust Corp (NTRS) -4,9 % Viacom (VIAB) +2,1 % Dollar Tree (DLTR) -3,5 % Range Resources Corp (RRC) +2,0 % Kohl's Corp (KSS) -3,0 % Broadcom (AVGO) +1,9 % Macy's (M) -2,8 % Vojtěch CinertFio banka, a.s.