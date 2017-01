Americké trhy otevřely v zisku

13.01.2017 16:11

Index S&P 500 +0,29 %; Index Nasdaq Composite +0,45 %Index Dow Jones +0,17 % na 19925,78 b.Index S&P 500 +0,29 % na 2277,08 b.Index Nasdaq Composite +0,45 % na 5572,468 b. Index S&P 500 +0,29 % na 2277,08 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Finanční sektor +1,5 % Utility -0,4 % Průmysl +0,3 % Nezbytná spotřeba -0,2 % Zbytná spotřeba +0,2 % Reality -0,1 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna First Solar (FSLR) +3,0 % Freeport-McMoRan (FCX) -3,5 % Monster Beverage Corp (MNST) +3,0 % FMC Technologies (FTI) -2,4 % Regions Financial Corp (RF) +3,0 % Under Armour (UA) -1,8 % Wells Fargo (WFC) +2,7 % Newmont Mining Corp (NEM) -1,6 % Zions Bancorporation (ZION) +2,7 % TransDigm Group (TDG) -1,4 % Filip TvrdekFio banka, a.s.