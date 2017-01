Americké trhy po otevření zaznamenávají mírný pokles

Index Dow Jones -0,12 % na 19781,7 b.Index S&P 500 -0,14 % na 2268,76 b.Index Nasdaq Composite +0,01 % na 5556,03 b. Index S&P 500 -0,14 % na 2268,76 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Průmysl +0,7 % Reality -0,8 % Zbytná spotřeba +0,2 % Energie -0,6 % Telekomunikace +0,1 % Utility -0,5 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna CSX Corp (CSX) +17 % BB&T Corp (BBT) -3,0 % Netflix (NFLX) +5,2 % Navient Corp (NAVI) -2,7 % Union Pacific Corp (UNP) +3,5 % Bank of New York Mellon Corp (BK) -2,5 % Emerson Electric (EMR) +3,3 % Nucor Corp (NUE) -2,2 % Mallinckrodt (MNK) +3,0 % KeyCorp (KEY) -2,0 % Vojtěch CinertFio banka, a.s.