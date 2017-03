Americké trhy připsaly solidní zisky

28.03.2017 22:06

Index S&P 500 +0,73 %; Nasdaq Composite +0,6 %Americké indexy sice v úterý otevřely lehce pod nulou, seanci však zakončily se slušnými zisky. Na včerejší růst navázal Nasdaq Composite (+0,6 %), dařilo se také souhrnnému S&P 500 (+0,73 %). Dow Jones (+0,73 %) přerušil téměř dvoutýdenní sérii ztrát. Investoři byli v závěru minulého týdne znepokojeni neúspěchem Trumpovy administrativy prosadit v americkém Kongresu zrušení Obamacare. To indukovalo pochybnosti nad realizací dalších ambiciózních plánů nového amerického prezidenta. Takzvané "reflation" obchody, tedy pozice vycházející z očekávání nového směru v americké vrcholné politice pak tento týden jevily známky ústupu. V závěru seance trhy zamíchal také Fed. Projev měla jeho šéfka, J. Yellenová, která údajně stále vidí slabiny na americkém trhu práce. Její zástupce, Stanley Fischer, však potvrdil možnost dvou dalších zvýšení sazeb v tomto roce, podle něj by byly „tak v pořádku“. Fed údajně bedlivě sleduje současné politické dění v Kongresu a Bílém domě. Dolar v návaznosti na slova činitelů posílil k úrovni 1,08 za euro, Zlato pokleslo pod hranici 1250 USD/unce. Ostatní komodity rostly. Index Dow Jones +0,73 % na 20701,78 b.Index S&P 500 +0,73 % na 2358,59 b.Index Nasdaq Composite +0,6 % na 5875,14 b. Index S&P 500 +0,73 % na 2358,59 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Finanční sektor +1,4 % Utility +0,1 % Energie +1,3 % Zdravotní péče +0,1 % Základní materiály +1,1 % Telekomunikace +0,2 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Darden Restaurants (DRI) +9,3 % McCormick (MKC) -3,0 % Red Hat (RHT) +5,2 % Newmont Mining Corp (NEM) -2,7 % Chesapeake Energy Corp (CHK) +4,4 % Ameren Corp (AEE) -1,6 % Noble Energy (NBL) +3,7 % Edwards Lifesciences Corp (EW) -1,5 % Murphy Oil Corp (MUR) +3,6 % Envision Healthcare Corp (EVHC) -1,3 % Filip Tvrdek, Fio banka, a.s.