Americké trhy uzavřely smíšeně; komentáře Donalda Trumpa opět ovlivňují konkrétní akcie

05.01.2017 22:20

Po smíšeném reportu o stavu zásob ropy a produktů se cena ropy WTI propadla o 1 dolar, nicméně přesto uzavřela o 0,7 % výše na úrovni 53,7 dolaru za barel. Zásoby ropy v minulém týdnu klesly o 7 mil. barelů, zatímco zásoby benzínu a destilátů vzrostly o 8 respektive 10 mil. barelů. Zajímavý vývoj je u zlata, amerického dolaru a státních amerických dluhopisů. Cena zlata pokračuje v růstu a uzavřela den o 1,4 % na úrovni 1181 dolarů za unci. Důvodem je pokles výnosů dluhopisů, když výnos 10letých dluhopisů klesl na 2,36 % z nedávných maxim 2,6 %. Podporou pro růst cen zlata byl i oslabující dolar, který oslaboval proti měnám jako EUR/USD na 1,06, USD/JPY na 115,5, ale i proti čínské měně USD/CNH na 6,78. Donald Trump, který bude inaugurován 20. ledna opět ovlivnil obchodování s akciemi konkrétních akcií skrze vlastní účet na sociální síti Twitter nebo jiných zdrojů. Agentura Bloomberg oznámila, že Donald Trump údajně není nakloněn fúzi společností AT&T a Time Warner. Akcie Time Warner ihned poté oslabily o 3,8 % a uzavřely o 1,68 % níže na 95,09 dolaru, zatímco nabízená cena od AT&T je 107,5 dolaru. Podle spekulací by mohla být neochotou podpořit fúzi Trumpova nelibost vůči médiím jako CNN, které je vlastněno právě Time Warner. Právě CNN podle Trumpa nevhodně informovala o názorech Donalda Trumpa. Největší poklesy v rámci akciového indexu S&P zaznamenaly společnosti v maloobchodním sektoru. Společnost Macy oznámila snížení výhledu zisku díky neuspokojivým tržbám o svátcích. Akcie klesly o téměř 14 %. Index Dow Jones -0,21 % na 19899,29 b.Index S&P 500 -0,08 % na 2269 b.Index Nasdaq Composite +0,2 % na 5487,936 b. Index S&P 500 -0,08 % na 2269 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Reality +0,5 % Finanční sektor -1 % Zdravotní péče +0,5 % Průmysl -0,4 % Nezbytná spotřeba +0,3 % Energie -0,3 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Alexion Pharmaceuticals (ALXN) +9,5 % Kohl's Corp (KSS) -19 % Mattel (MAT) +5,8 % Macy's (M) -14 % Newmont Mining Corp (NEM) +4,7 % Signet Jewelers (SIG) -7,9 % Hasbro (HAS) +3,4 % L Brands (LB) -7,8 % Yahoo! (YHOO) +3,2 % Constellation Brands (STZ) -7,1 % Vojtěch Cinert, Fio banka, a.s.