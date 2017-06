Americké trhy v lehkém plusu

08.06.2017 20:26

Americké akcivé trhy se dnes celý den pohybují kolem otevíracích hodnot. V průběhu dne volatilita zapříčinila i výlety pod otevrícací hodnoty, ale v druhé půlce se již index pohybuje v kladných číslech. Trhy dnes sledovaly politické záležitosti. Bývalý šef FBI Comey vypovídal u Kongresu a v Anglii probíhají volby. Ani jedna z probíhajících událostí neudala trhům směr. V průběhu dne jsme zaznamenali i makrodata z trhu práce a index spotřebitelského komfortu. Obě události bez výraznějších dopadů. Ze sektorového pohledu se dnes nejvíce daří bankám, následovaným průmyslovými společnostmi. Na opačném pólu najdeme utility. Z jednotlivých titulů se nejvíce daří akciím oděvního maloobchodního řetězce Nordstrom, kde rodina majitelů oznámila záměr stáhnout akcie z burzy a přejít do soukromého vlastnictví. Další impozantní růst předvádí výrobce čipů Nvidia, kde zvýšila cílovou cenu Citi. V tzv. bull scénáři předpovídá analytik cenu až 300 dolarů (nyní 158). Cílovou cenu s ročním horizontem vidí na úrovni 180 dolarů. Za měsíc akcie firmy posílily o 54%, za 5 let o 1200%. Nejhorší výkonnost v indexu S&P dnes předvádí pivovarnická skupina Molson Coors, kde po setkání managementu s analytiky vyšlo najevo, že bude obtížné naplnit plán úspor. Výhled zisku EBITDA se tak pravděpodobně bude posouvat směrem dolů. Index Dow Jones +0,18 % na 21212,35 b.Index S&P 500 +0,1 % na 2435,69 b.Index Nasdaq Composite +0,26 % na 6313,986 b. Index S&P 500 +0,1 % na 2435,69 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Finanční sektor +1,7 % Utility -1 % Průmysl +0,5 % Nezbytná spotřeba -0,8 % Základní materiály +0,4 % Reality -0,6 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Nordstrom (JWN) +11 % Molson Coors Brewing (TAP) -3,7 % Yahoo! (YHOO) +8,1 % Charter Communications (CHTR) -3,2 % NVIDIA Corp (NVDA) +6,1 % Brown-Forman Corp (BF/B) -3,1 % Regions Financial Corp (RF) +4,5 % Snap-on (SNA) -2,9 % Citizens Financial Group (CFG) +4,2 % Advance Auto Parts (AAP) -2,8 % Martin VarechaFio banka, a.s.