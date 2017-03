Americké trhy v mírném poklesu

16.03.2017 20:20

Dow Jones -0,17 %; S&P 500 -0,26 %; Nasdaq Composite -0,13 %Trhy v USA se pohybují bez výrazných změn pod nulovou úrovní po včerejších vysokých ziscích. Po výrazně růstové evropské seanci způsobené zejména výsledky nizozemských voleb dnes přišli na řadu zatím nasycení američtí investoři. Překvapivý mírně holubičí výhled prezentovaný Fedem včera byl oceněn kladně, avšak ve čtvrtek se hlavní indexy pohybují bez výraznějšího trendu do strany. Zisky zapříčiněné poklesem dluhopisových výnosů korigují utility, v záporu se pohybuje také sektor zdravotní péče. Mírně roste finanční sektor a technologické společnosti. Zásadní událostí dnes bylo prezentování návrhu amerického rozpočtu pro rok 2018. Z jednotlivých titulů je po včerejších výsledcích výše Oracle (ORCL), který prezentoval solidní růst ve 3Q, na poklesové straně je výrazná farmaceutická společnost Biogen (BIIB), která zaznamenala hned dvě snížení hodnocení od společnosti Leerink a banky Morgan Stanley. Centrální banky zasedaly dnes i ve světě, většinou bez zásadních změn, jak Bank of Japan, Bank of England či Švýcarská SNB k akci nepřistoupily. Výjimku tvořila např. Bank of China nebo turecká monetární autorita. Eurodolar se pohybuje téměř nezměněn na úrovni 1,074, Zlato pokračuje v růstu na 1226 USD/unce, dluhopisové výnosy mírně rostou (ceny klesají). Index Dow Jones -0,17 % na 20914,61 b.Index S&P 500 -0,26 % na 2378,96 b.Index Nasdaq Composite -0,13 % na 5892,668 b. Index S&P 500 -0,26 % na 2378,96 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Finanční sektor +0,3 % Utility -1,3 % Informační technologie +0,1 % Zdravotní péče -1,2 % Zbytná spotřeba 0 % Základní materiály -0,8 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Oracle Corp (ORCL) +6,6 % Biogen (BIIB) -4,6 % Frontier Communications Corp (FTR) +4,4 % Illumina (ILMN) -3,9 % NRG Energy (NRG) +2,7 % Newmont Mining Corp (NEM) -3,7 % Franklin Resources (BEN) +2,6 % Vertex Pharmaceuticals (VRTX) -2,7 % Nucor Corp (NUE) +2,4 % Whirlpool Corp (WHR) -2,5 % Filip Tvrdek, Fio banka, a.s.