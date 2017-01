Americké trhy zakončily obchodování bez výrazné změny

10.01.2017 22:16

Americké akciové trhy zakončily obchodování bez výrazné změny. Výraznější pohyby byly viděny na komoditním trhu, když především zemní plyn posílil o 5,3 % a ropa WTI oslabila o 2,2 % na 50,80 dolaru za barel. Zítra bude EIA zveřejňovat pravidelné týdenní statistiky o zásobách ropy. Technicky důležitá úroveň pro ropu WTI je přibližně 50 dolarů, kterou cena ropy při denním closu by měla uzavřít, pokud má přetrvávat rostoucí trend (o pozicích hedge fondů u ropy WTI jsme psali zde). Zemní plyn dnes rostl kvůli nové studenější předpovědi počasí na příští dny. Růst zaznamenala i cena mědi (+2,8 %) a stříbra (+0,9 %). Mírně oslabil index Dow Jones poté, co společnost Wal-Mart Stores oznámila, že by mohla propustit zaměstnance. To negativně ovlivnilo i maloobchodní řetězce jako JC Penney (-2 %). Blížící se inaugurace Donalda Trumpa (po 20. lednu) může negativně ovlivnit americké trhy, protože růst cen akcií od jeho zvolení byla převážně díky očekávání budoucí politiky. V případě, že Donald Trump nesplní své sliby, sentiment se může v roce 2017 změnit na negativní a investoři mohou zamykat své zisky z předchozího roku. Index Dow Jones Industrial Average -0,16 % na 19855,53 b. Index S&P 500 +0,05 na 2270,04 b. Index Nasdaq Composite +0,35 % na 5551,42 b.Vojtěch CinertFio banka, a.s.